Los datos de inflación de Estados Unidos correspondientes a mayo se publicarán el miércoles y probablemente serán los datos económicos más destacados de la semana. Los datos de inflación podrían mostrar los primeros indicios de las presiones arancelarias. Se espera que la inflación sea demasiado alta para que la Reserva Federal considere recortar los tipos de interés por ahora. Los aranceles, las subidas del salario por hora de los empleados, y la depreciación del dólar, podrían impulsar los precios. ¿Qué puede influir en el dato de inflación de Estados Unidos? Los recientes datos mensuales de empleo de Estados Unidos para mayo mostraron que hasta ahora el mercado laboral se ha mantenido mejor de lo que esperaban los economistas, aliviando las preocupaciones de que la economía podría estar desacelerándose mientras la inflación aumenta. Aun así, los datos hasta el momento no son concluyentes. Las cifras recientes de nóminas privadas de ADP fueron débiles, al igual que los datos de las encuestas sobre la actividad manufacturera y de servicios, y este jueves tendremos nuevos datos de solicitudes de desempleo. Otros datos que se publicarán durante la semana incluyen los precios al productor de mayo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Tesoro subastará 58.000 millones de dólares en bonos a tres años el martes, 39.000 millones de dólares en bonos a 10 años el miércoles y 22.000 millones de dólares el jueves. ¿Qué pasará en Europa? Tras el recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, tendremos una semana tranquila. Es probable que los datos sobre la producción industrial y el comercio exterior de abril sean lo más destacado de la semana, ya que los inversores esperan ver cómo han afectado los aranceles a la economía. Los datos comerciales de la eurozona serán clave para detectar las primeras señales del impacto en las exportaciones tras los aranceles estadounidenses. Los datos definitivos del IPC francés y en España de mayo se publicarán el viernes. Otros mercados Una serie de datos que se publicarán la próxima semana darán señales de cómo le está yendo a la economía del Reino Unido. Estos incluyen datos de empleo el martes, seguidos por las cifras del producto interno bruto de abril el jueves, junto con las cifras de producción industrial y comercio del mismo mes. Los datos de inflación y comercio exterior de China correspondientes a mayo ofrecerán nuevas pistas sobre el progreso de la desigual recuperación en la segunda economía más grande del mundo. Una encuesta a economistas realizada por The Wall Street Journal sugiere que los precios al consumidor y a la salida de fábrica en China probablemente cayeron aún más el mes pasado, lo que indica una demanda interna más débil ante la amenaza de barreras comerciales



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.