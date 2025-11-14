Inditex ha reducido un 13% el beneficio de su filial Fashion Retail, encargada de la venta online en los mercados internacionales donde no existen tiendas físicas del grupo, como diversas islas del Caribe y el Pacífico, o países africanos y asiáticos. Este descenso está vinculado tanto al aumento de costes operativos como al proceso de simplificación societaria de Inditex, que mueve las ventas online a las filiales locales cuando se abre una tienda física en nuevos mercados.

La división Fashion Retail de Inditex cerró el último ejercicio con un beneficio neto de 62,5 millones de euros, lo que supone una caída de casi el 13% respecto al año anterior. El resultado de explotación disminuyó en torno al 14%, hasta los 76,7 millones, debido principalmente al incremento de los gastos de servicios exteriores, logísticos y de transporte relacionados con la operativa online. Este encarecimiento es el causante directo de la contracción en rentabilidad, en un contexto donde los ingresos de Fashion Retail representan cerca del 4% del total de ventas online de Inditex a nivel global.

Estrategia de Inditex en mercados sin tiendas

Inditex distribuye prendas online en aproximadamente 200 mercados, pero solo 95 cuentan con tiendas físicas. Cuando el grupo abre tiendas físicas en un nuevo país, la gestión de la venta online pasa de Fashion Retail a la filial local correspondiente, reduciendo así el perímetro de actuación de Fashion Retail con cada nueva apertura. Así, la cifra de negocio de la filial varía y tiende a reducirse conforme Inditex expande su presencia física en mercados internacionales. A través de Fashion Retail se canaliza también la venta a través de terceros ajenos al grupo en ciertos mercados. Los envíos se realizan desde España, y el cliente asume costes adicionales por envíos y aduanas, lo que supone un sobrecoste logístico relevante.

El canal online de Inditex sigue creciendo a nivel de grupo, impulsado por la digitalización y el cambio de paradigma en el consumo. En el último informe, las ventas online supusieron el 26,3% de la facturación global, alcanzando los 10.163 millones de euros en 2024 y creciendo un 12% respecto al año anterior. Sin embargo, el beneficio que genera Fashion Retail —el canal específico de venta online sin tiendas físicas— tiene un peso marginal y está sometido a presiones logísticas, de costes de transporte y de consolidación societaria.

Cotización de las acciones de Inditex

Inditex sigue apostando por un modelo integrado físico-digital, donde la tienda física y el canal online se retroalimentan y potencian. El incremento de gastos logísticos y el ritmo de aperturas físicas transforman progresivamente la rentabilidad de la filial Fashion Retail. El grupo mantiene claras expectativas de crecimiento en la venta digital, especialmente en mercados donde la implantación física todavía es limitada. En la jornada de hoy, las acciones de Inditex corrigen un 0,55%, mientras que en el acumulado del año retroceden un 3%.

