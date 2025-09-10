Los ingresos de Inditex crecen un 9% y sus acciones se disparan al comienzo de la sesión

Los resultados de Inditex (ITX.ES) del segundo trimestre del año no han sido demasiado buenos. Sin embargo, sus acciones se están disparando casi un 8% en estos momentos de la sesión por el crecimiento que ha obtenido la compañía en el primer mes del trimestre. Además, recordad que Inditex es una de las compañías de nuestra Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB.

Inditex se dispara por la vuelta del crecimiento

Tal y como hemos dicho en el análisis de los resultados de Inditex, que puedes leer pinchando aquí, las cuentas del segundo trimestre no han sido ni mucho menos brillante. Sin embargo, las subidas actuales se deben a que Inditex ha experimentado un crecimiento de los ingresos del 9% interanual entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre, lo que se ha interpretado como una vuelta al crecimiento de la compañía textil.

Pensamos que el ritmo de las ventas mejorará en el tercer trimestre con respecto a la primera mitad del año, aunque creemos que se ubicará por debajo de este 9% de la primera parte del trimestre. El mercado se está centrando en el más corto plazo pero creemos que la clave de Inditex está en las inversiones actuales, que tendrán un impacto positivo que aún no están del todo recogido en sus cuentas.

En cualquier caso, el corto plazo manda en el mercado y el sentimiento sobre Inditex de los inversores ha cambiado completamente con el informe de hoy.

Las acciones de Inditex han subido un 8% en este mes de septiembre, aunque todavía está en terreno negativo en el año.

