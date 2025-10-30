¿Por qué caen más de un 2% las acciones de Inditex?

- Las acciones de Inditex copan la parte baja del Ibex 35
Las acciones de Inditex están cayendo en la sesión de hoy más de un 2,5% a pesar de que no hay ninguna noticia negativa. De hecho, es una de las más bajistas de la sesión. Sin embargo, el inversor no tiene de qué preocuparse porque se trata de un movimiento normal del mercado. ¿Qué ocurre con las acciones de Inditex? Además, recordad que Inditex es una de las compañías de nuestra Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB.
Las acciones de Inditex descuentan dividendo
Las acciones de Inditex están descontando el dividendo que repartirá la compañía el 3 de noviembre, que es el lunes de la semana que viene. Este dividendo será de 0,84€ por acción y a precios de cierre de ayer supone una rentabilidad por dividendo del 1,7%. Por ello, parte de las caídas de hoy se deben a que está descontando dicho reparto. Esto significa que ayer fue el último día para poder comprar las acciones de Inditex y cobrar el diviedndo del próximo lunes. Los inversores que compren hoy o mañana ya no tendrán este derecho.
Las acciones de Inditex caen un 4,5% en este 2025.
