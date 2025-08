El Nasdaq 100 de nuevo en máximos históricos

Los resultados de las grandes tecnológicas impulsan a Wall Street El Nasdaq 100 abre la sesión del jueves en positivo y logrando nuevos máximos tras los datos sorprendentes de Meta y Microsoft. El Nasdaq 100 avanza un 1% en la apertura del mercado. Las grandes tecnológicas han presentado resultados y el mercado se siente optimista. Tras varios meses de incertidumbre, en los que el mercado cuestionaba el elevado gasto de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial sin retornos visibles, este trimestre ha marcado un punto de inflexión: la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los resultados presentados por las principales compañías del sector han demostrado, por primera vez, cómo las grandes empresas tecnológicas comienzan a monetizar sus inversiones en IA, consolidando así un cambio de narrativa. Se trata de un primer paso tangible, dentro de un proceso que aún tiene mucho recorrido por delante. A nivel macroeconómico hoy se ha publicado la medida preferida de la Reserva Federal, el PCE, que se aceleró en junio a uno de los ritmos más rápidos este año, mientras que el gasto del consumidor apenas aumentó. La inflación se mantiene estable y justifica la decisión de la Fed de mantener sin cambios los tipos de interés. Aún así, el mercado no necesita recortes de tipos para subir y ya ha registrado fuertes subidas en lo que va de año sin ningún recorte de tipos, gracias al dominio fiscal. Ganadores y perdedores del Nasdaq 100 En la zona alcista del Nasdaq 100 encontramos el desempeño positivo de Meta que sube un 11%, junto con Microsoft un 6% y Nvidia otro 2%. Por otro lado, en la zona bajista destaca el retroceso del 2% de Alphabet y Adobe. Intel pierde un 1% en el inicio de sesión y sus expectativas son bajistas tras los malos resultados reportados. En relación con las Siete Magníficas, el desempeño general del selectivo ha sido positivo. Tesla y Apple se mantienen neutras mientras que el resto de cotizadas avanzan más de un 1,2% a excepción de Alphabet. Sentimiento del Nasdaq 100 El Sentimiento del Nasdaq 100 es optimista tras los buenos datos de crecimiento y consumo en Estados Unidos. Además, las declaraciones de la Reserva Federal aportan seguridad al mercado que mantiene el tipo tras el descenso en la volatilidad y la incertidumbre, motivado principalmente por los acuerdos entre las potencias. Noticias del Nasdaq 100 Las acciones de Microsoft (MSFT.US) suben un 6,3% tras el despegue del 9% al alza logrado ayer tras la presentación de sus resultados anuales del periodo 2025. Microsoft ha superado de forma contundente las expectativas del mercado en todos sus principales indicadores financieros. Con ingresos, rentabilidad y crecimiento por segmentos muy por encima de lo proyectado, la compañía consolida su posición como líder tecnológico global. Las acciones de Meta (META.US) avanzan un 12% tras la presentación de sus resultados trimestrales. La compañía no decepciona y muestra un desempeño operativo sólido. No obstante, su segmento de realidad virtual sigue siendo un lastre para sus resultados y no logra reportar beneficios. Os invitamos a visitar nuestra Selección de Ideas, donde puedes leer más sobre las compañías de la Selección Ibérica. Puedes pinchar aquí para acceder a ella. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.