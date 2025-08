Las acciones de Meta se disparan tras sus resultados

Las acciones de Meta (META.US) despegan tras los buenos resultados del segundo trimestre del año. La compañía logra unos datos récord y crece impulsada por la inteligencia artificial. A pesar de las expectativas y el complejo entorno en el que opera actualmente Meta, la gigante tecnológica ha logrado demostrar su fortaleza en el mercado y vislumbrar nuevos horizontes. Aunque Meta ha mostrado unos gastos operativos por encima de lo esperado, el beneficio ha logrado sorprender al consenso. El único segmento por debajo de las estimaciones es Reality Labs que continúa experimentando una ralentización de su crecimiento con su apuesta por la realidad virtual y la tecnología de vanguardia. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados de Meta del segundo trimestre del 2025 Los resultados del segundo trimestre de 2025 de Meta han superado ampliamente las expectativas del mercado, destacándose en prácticamente todos los frentes clave de su operación. La compañía no solo ha entregado cifras récord, sino que ha reforzado la percepción de que su estrategia centrada en inteligencia artificial y eficiencia operativa está dando frutos tangibles. Meta reportó un beneficio por acción de 7,14 dólares, muy por encima de los 5,89 dólares esperados, lo que subraya un desempeño financiero sólido y mejor de lo previsto. Este resultado se ve respaldado por un margen operativo del 43%, que no solo supera el pronóstico del 38,3%, sino que también indica una eficiencia notable, especialmente considerando el nivel de inversión que la empresa mantiene en áreas estratégicas de inteligencia artificial y realidad virtual. La publicidad impulsa los resultados de Meta Los ingresos totales ascendieron a 47,52 mil millones de dólares, un 6% por encima de las estimaciones, con la publicidad como claro motor de crecimiento. La unidad de Family of Apps aportó 47,15 mil millones de dólares, mientras que la publicidad generó 46,56 mil millones de dólares. Este desempeño está directamente vinculado a la implementación de soluciones basadas en la inteligencia artificial que mejoran la segmentación y personalización de los anuncios. La combinación de un aumento del 11% en impresiones publicitarias y un incremento del 9% en el precio promedio por anuncio refleja una estrategia exitosa por parte de la compañía. Han logrado un mayor alcance y mayor valor por cada impresión. La IA ha demostrado ser el catalizador detrás de esta mejora, optimizando los algoritmos de entrega y maximizando el retorno por cada unidad monetaria invertida en publicidad. Las fortalezas de Meta Como bien es sabido, el mayor activo de Meta es su red de usuarios en sus múltiples plataformas. En este sentido, los resultados arrojan un dato impresionante de 3,48 mil millones de usuarios activos diarios superando en 60 millones las expectativas del consenso. Esto no solo refuerza el poder de retención de Meta, sino que ofrece una base sólida para seguir expandiendo su negocio publicitario y su atractivo de cara a otras compañías. Las debilidades de Meta Por el contrario, Reality Labs continúa siendo la rezagada de los resultados de la compañía tecnológica. Aunque no logra una rentabilidad positiva, el segmento muestra ligeros signos de mejora ubicando los ingresos en 370 millones de dólares y unas pérdidas operativas de 4,53 mil millones, menos de lo esperado. Aunque los resultados financieros muestran debilidad en el segmento y presión financiera en el medio plazo, Meta parece comprometida con su visión de largo plazo en el metaverso, manteniendo inversiones pero ajustando gradualmente el gasto. Las acciones de Meta avanzan un 16% en el acumulado del año y un 12,2% en la sesión de hoy. Os invitamos a visitar nuestra Selección de Ideas, donde puedes leer más sobre las compañías de la Selección Ibérica. Puedes pinchar aquí para acceder a ella. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.



