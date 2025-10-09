Conclusiones clave Ferrari reduce su previsión de ventas de vehículos eléctricos

También anuncia retrasos en su segundo modelo eléctrico

Ferrari ha presentado su primer coche totalmente eléctrico, con fecha de lanzamiento prevista para 2026. El nuevo modelo, diseñado en colaboración con Jony Ive, será más grande que los deportivos Ferrari tradicionales, aunque no será un SUV. Se espera que el precio del vehículo parta de los 535.000 dólares. Debido a la baja demanda de coches eléctricos de lujo y a los retos tecnológicos relacionados con las baterías, la compañía ha reducido su previsión de cuota de ventas de vehículos eléctricos para 2030 del 40% al 20%. El segundo modelo eléctrico se presentará no antes de 2028. La producción del coche eléctrico se llevará a cabo en una nueva planta en Maranello, que permitirá la fabricación simultánea de vehículos con motor de combustión, híbridos y eléctricos. Al mismo tiempo, Ferrari presentó su estrategia para 2030, con el objetivo de lograr cero emisiones netas e invertir en sostenibilidad, digitalización de la producción y personalización de vehículos. Tras el anuncio, las acciones de Ferrari han retrocedido un 15%, debido principalmente a unas previsiones de ventas de vehículos eléctricos inferiores a las esperadas. Cotización de las acciones de Ferrari

Fuente : Plataforma de XTB

