Festivo en EE. UU. y Wall Street permanece cerrado

Hoy, los mercados financieros estadounidenses permanecen cerrados debido a un festivo nacional, por lo que no hay negociación en Wall Street. Los inversores volverán a la actividad el martes, pero ya es evidente que los próximos días podrían traer un aumento significativo de la volatilidad. La sesión del viernes terminó con un sentimiento mixto, con la atención del mercado centrada principalmente en los últimos datos macroeconómicos de Estados Unidos.

La lectura de inflación de enero mostró un crecimiento de precios más lento de lo esperado, pero en el entorno actual esto no implica necesariamente un giro rápido en la política monetaria. Al contrario, una inflación más baja puede dar a la Reserva Federal la comodidad de mantener un enfoque prudente, sin presión para realizar recortes rápidos de tipos. Además, un muy sólido informe laboral publicado a principios de la semana confirmó la buena salud de la economía estadounidense y reforzó los argumentos para actuar con cautela en la relajación monetaria. Actualmente, el mercado descuenta un máximo de dos recortes de tipos este año, lo que muestra que las expectativas sobre la magnitud de los recortes son limitadas.

Lo que viene esta semana en Wall Street

Esta semana, la atención se centrará en nuevas publicaciones macroeconómicas importantes. Especial relevancia tendrá la lectura del PCE, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, que se publicará el viernes. Ese mismo día también conoceremos los datos preliminares de crecimiento económico del cuarto trimestre. Combinado con la temporada de resultados corporativos en curso, esto crea un conjunto de factores que, pese al parón de hoy, podrían influir significativamente en la dirección de los índices estadounidenses en los próximos días.

Precio del S&P 500

Fuente: xStation5

Los contratos del S&P 500 cotizan hoy en un rango estrecho, moviéndose alrededor del nivel de referencia. La ausencia de sesión de contado y la falta de eventos macro relevantes están provocando baja volatilidad y menor actividad inversora. El mercado se mantiene tranquilo hoy.