Fox compra Roku por 22.000 millones de dólares

Fox ha anunciado la adquisición de Roku por 22.000 millones de dólares en una operación que combina efectivo y acciones, en uno de los mayores movimientos corporativos del año dentro del sector de medios y entretenimiento. La compañía pagará 160 dólares por acción de Roku, una prima del 11,4% respecto al cierre del pasado viernes, aunque la oferta llega después de que las acciones de la plataforma se dispararan más de un 20% ante los rumores de una posible venta.

La operación busca combinar el liderazgo de Fox en contenidos en directo, especialmente noticias y deportes, con una de las plataformas de televisión conectada más importantes de Estados Unidos. Tras conocerse la noticia, las acciones de Roku avanzaron en bolsa, mientras que los títulos de Fox registraron caídas ante la preocupación de los inversores por el coste de la adquisición.

Una apuesta por controlar la distribución del contenido

La adquisición permitirá a Fox acceder a una plataforma que llega a más de 100 millones de hogares en todo el mundo y a más de la mitad de los hogares estadounidenses con acceso a internet de banda ancha. Además de sus dispositivos de streaming, Roku cuenta con un sistema operativo integrado en millones de televisores y un creciente negocio publicitario digital.

La compañía ha asegurado que Roku seguirá operando como una plataforma abierta y neutral para todos los proveedores de contenido, un aspecto especialmente relevante dado que algunos analistas habían advertido del riesgo de que una gran empresa de medios pudiera favorecer sus propios contenidos frente a los de la competencia.

Consolidación en el sector de medios y streaming

La operación refleja el profundo proceso de consolidación que atraviesa la industria audiovisual estadounidense, presionada por el auge del streaming y la fragmentación de las audiencias. Fox espera obtener sinergias de costes cercanas a los 400 millones de dólares y que la operación contribuya positivamente al flujo de caja por acción a partir del segundo año completo tras el cierre.

Más allá de las sinergias financieras, la compra también refuerza la posición competitiva de Fox frente a gigantes tecnológicos como Apple, Amazon o Google, que cada vez tienen una mayor influencia sobre cómo los consumidores acceden al contenido audiovisual. En un entorno donde la distribución es tan importante como el propio contenido, la adquisición de Roku supone para Fox una forma de asegurar una posición privilegiada dentro del ecosistema del streaming.