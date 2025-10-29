Fuerte caída de las reservas de petróleo en EE. UU

Los datos semanales publicados por la Administración de Información Energética (EIA) muestran una caída mucho más pronunciada de lo esperado en los inventarios de productos refinados en Estados Unidos, lo que ha generado reacciones inmediatas en los mercados energéticos. Las existencias de destilados (que incluyen diésel y combustible para calefacción) cayeron en 3,362 millones de barriles , casi el doble de la previsión de -1,800 millones y muy por encima del dato anterior de -1,479 millones .

Los inventarios de gasolina se desplomaron en 5,941 millones de barriles, frente a una previsión de -1,900 millones y un dato anterior de -2,147 millones. Este descenso significativo en los inventarios sugiere una demanda más fuerte de lo anticipado, posiblemente impulsada por factores estacionales, actividad industrial o exportaciones. Además, podría reflejar una menor producción o problemas logísticos en la cadena de suministro. Los precios del crudo reaccionaron al alza tras conocerse los datos, ya que una reducción en los inventarios suele interpretarse como una señal de tensión en la oferta Estados Unidos - Datos de la EIA Existencias semanales de destilados de la EIA: actual -3,362 millones; previsión -1,800 millones; anterior -1,479 millones;

Inventarios de gasolina: actual -5,941 millones; previsión -1,900 millones; anterior -2,147 millones;

