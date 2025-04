Fuerte caída en los bonos del Tesoro estadounidense 📉

Los bonos del Tesoro de EE.鈥疷U. registran su mayor ca铆da desde la crisis de 2008. Los mayores aumentos se observan en las rentabilidades de los t铆tulos a m谩s largo plazo. Parte de este movimiento se debe a un cambio significativo de capital desde el mercado de renta variable hacia el mercado de renta fija, lo que ha generado una fuerte ca铆da en los precios de los bonos que ha sido completamente revertida en las 煤ltimas tres sesiones. Las rentabilidades a 10 a帽os est谩n retrocediendo hacia la zona de consolidaci贸n de la primera mitad de marzo y actualmente superan el 4,44鈥%. Se especula que los recientes movimientos en los rendimientos est谩n siendo impulsados por instituciones extranjeras que venden deuda p煤blica de EE.鈥疷U. Un movimiento impulsado en gran medida por la oferta鈥攖ras una disminuci贸n parcial en la demanda, particularmente visible la semana pasada鈥攑resiona a la baja las valoraciones de los bonos estadounidenses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Adicionalmente, para las instituciones extranjeras (por ejemplo, de China), la venta masiva de deuda p煤blica de EE.鈥疷U. tambi茅n podr铆a estar relacionada con la incertidumbre en torno a la estabilidad de las relaciones internacionales de Estados Unidos. Cambios tan r谩pidos en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os no se hab铆an observado desde la crisis de 2008. Por su parte, la variaci贸n en los rendimientos a 30 a帽os (si se mantiene hasta el cierre de la sesi贸n) marcar铆a el mayor incremento en tres d铆as desde 1982. En tan solo un d铆a, el rendimiento de los bonos a largo plazo aument贸 casi 15 puntos b谩sicos. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Los rendimientos a 10 a帽os superan el 4,44%. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

