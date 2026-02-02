Vuelven los fundamentales : Resultados, datos macro y bancos centrales marcarán el mercado; pese a las caídas, el oro mantiene un sesgo alcista estructural y se valora la credibilidad monetaria.

Volatilidad sin crisis : El cambio en la Fed ha provocado ajustes por posicionamiento y reducción de riesgo, pero con un VIX cerca de 18 no se percibe un riesgo sistémico.

Los mercados han vivido una semana muy volátil, golpeados por la incertidumbre política y el desplome de las materias primas tras tocar máximos históricos. El principal detonante ha sido el nombramiento de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell, lo que ha llevado al mercado a anticipar tipos de interés más altos durante más tiempo y un dólar más fuerte.

Aunque la Fed mantiene su imagen de independencia, el conflicto político —especialmente con Donald Trump— sigue abierto. Con Warsh al frente, se espera un cambio importante en la política monetaria: menos decisiones basadas estrictamente en datos y más en convicciones económicas.

Warsh ha sido muy crítico con el enorme balance de la Reserva Federal, que creció tras la crisis financiera de 2008 mediante la compra masiva de activos (flexibilización cuantitativa). Aunque reconoce que fue una medida de emergencia necesaria, considera que no se revirtió a tiempo. Además, defiende que la gestión de qué activos comprar o vender debería volver al Tesoro, ya que influye directamente en los precios de mercado. Su plan pasa por reducir el control exclusivo de la Fed sobre el balance, devolviendo parte de esa responsabilidad al Tesoro.

¿Hasta dónde llegarán las caídas?

La acción del precio está siendo impulsada más por el posicionamiento y la gestión del riesgo que por una cuestión fundamental.

Dado que el VIX tuvo un cierre cercano al nivel de 18, no consideramos que estemos en un riesgo sistémico. Es probable que los mercados se mantengan reacios al riesgo en el corto plazo mientras los inversores evalúan los movimientos en los metales y el posicionamiento de las materias primas, el episodio actual parece reflejar una "reducción de riesgos entre activos en lugar de un evento sistémico"

Los mercados necesitan poner el foco en otros eventos de la actualidad, y estamos en un momento propicio con las presentaciones de resultados y un gran número de datos macroeconómicos Los mercados no necesitan “una Reserva Federal amigable”, sino un banco central que sea predecible, transparente y dispuesto a soportar presiones a corto plazo para preservar la estabilidad a largo plazo. Desde nuestro punto de vista, la nominación de Warsh debería ser beneficiosa para los mercados en general. Analizamos cada activo.

Índices

La nominación de Warsh debería ser beneficiosa para los mercados en general. Si echamos la vista atrás a otros momentos en la historia similares en los que la FED recortase tipos y redujese su balance podríamos establecer un paralelismo con el año 2019. En aquel momento se inicio el año con más de 4 billones de activos en balance, que fueron poco a poco bajando hasta 3,75 billones de dólares a finales de agosto, a la vez que se bajaban tipos de interés por debajo del 2%. Hasta finales de agosto de ese año el Nasdaq 100 lideraba las subidas del mercado con una revalorización del 21,5%, por encima del 16,7% del S&P 500, y 10,70% del Russell 2000.

Un entorno de menor inflación como es el objetivo de Warsh, mientras se genera crecimiento económico suele ser positivo para empresas tecnológicas, y con ingresos estable o recurrentes.

La gran duda es hasta qué nivel quiere Warsh reducir el balance… y si lo conseguirá.

Renta fija

Los rendimientos a corto plazo han disminuido ligeramente debido a las expectativas de que los recortes de tipos se produzcan antes de lo previsto.

Sin embargo, los rendimientos a más largo plazo han aumentado, ya que los inversores anticipan una menor disposición a usar el balance para suprimir las primas por plazo, lo que genera una dinámica de empinamiento de la curva..

Tanto en renta variable como renta fija el compromiso con la independencia de la FED debería ayudar por un lado a limitar el riesgo de una ola de ventas en el extremo largo de la curva de bonos del Tesoro y por otro a respaldar la estabilidad financiera y de los mercados financieros.

Metales

La velocidad y la magnitud de la caída del viernes fueron impresionantes, especialmente para un mercado tan grande y líquido como el oro.

Si miramos ese año concreto, el oro terminó en 2019 con una subida del 18,7%. Pero más allá de la caída de estos últimos días ante la revalorización del dólar, la imagen de independencia de la FED y tipos de interés más altos, que ya veremos hasta qué punto consiguen establecerse ante los riesgos inflacionarios actuales, destacamos un sesgo alcista del oro, que se apoya en factores de fondo que no han cambiado:

La deuda global en máximos históricos

La inflación sigue siendo persistentemente elevada

sigue siendo persistentemente elevada El oro representa menos del 30% de los activos de los bancos centrales

La desglobalización favorece activos neutrales

favorece activos neutrales Las carteras tradicionales 60/40 buscan alternativas reales

buscan alternativas reales Los déficits fiscales son estructuralmente insostenibles

son estructuralmente insostenibles La producción global de oro es limitada , sin grandes nuevos descubrimientos

, sin grandes nuevos descubrimientos A nivel político, un dólar excesivamente fuerte no interesa

BCE

Esta semana se reúne por primera vez en el año el BCE. En una situación mucho más cómoda que sus homólogos americanos el organismo presidido por Christine Lagrade dejará los tipos sin cambios.

Además, probablemente restará importancia a la reciente disputa comercial con Estados Unidos relacionada con Groenlandia y la ligera caída de la inflación por debajo de su objetivo del 2%. Sin embargo, estos acontecimientos subrayan que los riesgos a la baja para las perspectivas económicas están aumentando.

Sin embargo, el alza del euro será un factor clave en los próximos meses. La inflación de la eurozona corre el riesgo de verse empujada aún más por debajo del objetivo por un repunte de la moneda común, lo que plantea preguntas incómodas sobre el siguiente movimiento.

Metales

Enero pasará a la historia como uno de esos momentos que solo se entienden bien con el paso del tiempo. No por un titular aislado, sino por la combinación de volatilidad extrema, decisiones políticas y tensiones estructurales que han sacudido a los mercados de metales preciosos.

Sin exagerar, acabamos de vivir el mes más volátil de la historia en el oro y la plata. En la historia del mercado de la plata, los precios se habían cotizado por encima de los 40 dólares la onza sólo en breves períodos antes del año pasado. El viernes,el metal precioso se desplomaba en esa cantidad en menos de veinte horas.

Entre los factores que nos ayudan a explicar este desplome se encuentra una contracción repentina de la liquidez global, que se extendió directamente a los activos ampliamente considerados como reservas físicas de valor.

Pero esto no fue un shock fundamental. Los datos de inflación no cambiaron repentinamente. Las expectativas políticas no se revirtieron de la noche a la mañana. Lo que falló fue la suposición de que los activos considerados ampliamente como defensivos mantendrían su liquidez bajo tensión.

Aún así el argumento alcista para la plata también se basa en la fuerte demanda industrial, los continuos déficits de oferta, que ahora rondan los 200 millones de onzas anuales (el 20 % de la demanda total), y el creciente interés de los inversores, especialmente en Asia, donde la plata se cotiza con una prima respecto a los niveles de Nueva York y Londres, por lo que no todo está acabado para sus inversores. Hay un fuerte ajuste si, pero no es el fin del metal.

Bitcoin

Lo que comenzó como una fuerte caída en octubre se ha transformado en algo más: una ola de ventas no determinada por el pánico, sino por la ausencia de compradores, impulso y confianza.

A diferencia de la caída de octubre, estos últimos días no ha habido una chispa evidente, liquidaciones en cascada ni un shock sistémico; solo una disminución de la demanda, una disminución de la liquidez

Parece que la narrativa del oro digital de Bitcoin ha "desaparecido", algunos estiman que Bitcoin está siendo asociado con la administración Trump,y está pagando el precio de estar asociado con el partido político.

Eventos de la semana

Estados Unidos

La atención se centra en los datos clave sobre el empleo, después de una semana volátil para el dólar, que lo vio caer a su nivel más bajo en cuatro años frente a una cesta de divisas antes de recuperarse.

En particular, los datos mensuales de nóminas no agrícolas de enero se publicarán el viernes y darán pistas sobre la salud del mercado laboral y las probables consecuencias para la política monetaria.

La Reserva Federal, en su reciente decisión —en la que mantuvo las tasas de interés sin cambios tras tres reducciones consecutivas— reconoció que el mercado laboral comenzaba a estabilizarse. Cualquier confirmación de esta perspectiva podría impulsar al dólar, mientras que una cifra más débil podría reavivar la especulación sobre recortes de tasas.

El mercado sigue cauteloso respecto de lo que sucede en el mercado laboral y sigue descontando dos recortes de tipos de 25 puntos básicos este año.

Antes de eso, se conocerán más indicaciones sobre el mercado laboral en forma de datos de ofertas de empleo JOLTS para diciembre el martes, las nóminas privadas ADP para enero el miércoles y las solicitudes semanales de desempleo el jueves.

Otros indicadores clave sobre la salud de la economía estadounidense serán la última encuesta ISM sobre la actividad manufacturera de enero que se publicará el lunes, seguida de la encuesta de servicios del ISM el miércoles. La encuesta preliminar de consumo de la Universidad de Michigan para febrero se publicará el viernes.

Eurozona

La reunión del Banco Central Europeo del jueves es el foco clave de la semana en la eurozona. Se espera que los tipos se mantengan sin cambios, con la atención puesta en cualquier orientación sobre las perspectivas de los tipos y cualquier comentario sobre la reciente fortaleza del euro

Además, los datos que se publicarán incluyen los PMI manufactureros finales el lunes y los PMI de servicios el miércoles en enero de España, Italia, Francia, Alemania y la eurozona.

Los datos provisionales de inflación de enero se publicarán el martes en Francia, el miércoles en Italia y la eurozona. Alemania publicará los datos de pedidos de manufactura de diciembre el jueves, mientras que Francia publicará las cifras de producción industrial del mismo mes. Los datos de producción industrial de Alemania y España de diciembre se publicarán el viernes.

Los datos de ventas minoristas de diciembre se publicarán en Alemania el lunes, e Italia y la eurozona el jueves.

Resto del mundo

La decisión sobre los tipos de interés que tome el Banco de Inglaterra el jueves será el evento clave en el Reino Unido la próxima semana. Se espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios en el 3,75 %, mientras que el Banco de Inglaterra también anunciará sus últimas previsiones de crecimiento e inflación.

Todas las miradas están puestas en las elecciones a la Cámara Baja de Japón del domingo 8 de febrero, que podrían otorgar al primer ministro un mandato más fuerza para implementar políticas económicas acomodaticias.

Por último se espera que el banco central de Australia suba los tipos de interés el martes, pero los mercados no están seguros de cuán agresivo será el próximo ciclo de ajuste.