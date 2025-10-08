Invertir implica riesgos. XTB ofrece Acciones, ETFs, Derechos Fraccionados y Derivados (CFDs). Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
XTB ofrece Acciones, ETFs, Derechos Fraccionados y Derivados (CFDs). Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Las opciones call y put son contratos financieros que otorgan a los inversores el derecho, que no obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado hasta una fecha concreta, fijada previamente. En este artículo, repasamos sus diferencias y las estrategias de inversión en las que podemos utilizarlas.
Las opciones call y put son instrumentos financieros con los que los inversores pueden invertir en renta variable, gestionando riesgos y especulando sobre los posibles movimientos del mercado. Estos productos, si bien pueden traer rentabilidades considerables, están considerados como instrumentos complejos y de riesgo, especialmente para inversores minoristas, que pueden llegar a experimentar grandes pérdidas si no comprenden su naturaleza. En este artículo, repasamos qué son las opciones call y put, qué diferencias hay entre ambas y cómo podemos incluirlas en nuestras estrategias de inversión.
¿Qué es una opción call?
Una opción call es un contrato financiero que otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo subyacente, como pueden ser acciones, índices o ETFs, a un precio determinado, conocido como strike o precio de ejercicio, hasta una fecha concreta, fijada previamente. De este modo, cuando el comprador ejecuta la opción, el vendedor está obligado a venderla al precio acordado, independientemente de los movimientos que se hayan producido en el mercado.
Al invertir en opciones call, el comprador abona al vendedor un importe, conocido como prima, por el que adquiere el derecho de ejecutar, en el futuro, la compra del activo subyacente a un precio determinado (strike). Esta prima no es reembolsable, independientemente de que el comprador ejecute su derecho o no, y está formada por dos componentes: el valor intrínseco, que representa la diferencia entre el precio subyacente del mercado y el precio del ejercicio de la opción, siendo como mínimo, cero; y el valor temporal, que representa el posible aumento del valor intrínseco que pueda experimentar el activo y que ejemplifica el valor que los compradores estarían dispuestos a pagar por la posibilidad de que el mercado se mueva en línea con sus expectativas.
La prima representa el único coste que el comprador asumirá, ya que, al no tener la obligación de ejecutar la compra, podrá desestimar adquirir el activo subyacente en caso de que el mercado se mueva en dirección inversa a sus expectativas. Por el contrario, para el vendedor la prima representa el total de las ganancias que percibirá, ya que, al estar obligado a ejecutar la venta si el comprador así lo desea, puede llegar a asumir grandes pérdidas si el mercado no se mueve como lo esperaba. En este caso, las ganancias que el comprador podrá registrar dependerán de que el mercado muestre una tendencia alcista, de tal forma que, cuanto mayores subidas registre el activo subyacente, mayor será el beneficio que generará. De igual manera, cuanto más suba el activo subyacente, mayores serán las pérdidas que registrará el vendedor. De este modo, al invertir en opciones call, el comprador y el vendedor tienen distintas expectativas:
Comprador de call: espera que el activo subyacente suba de precio.
Vendedor de call: espera que el precio no suba o, incluso, que baje.
Por ejemplo, si un inversor compra una opción call sobre las acciones de Telefónica con un strike de 4 € y la acción sube a 5 € antes del vencimiento, puede ejercer su opción y comprarlas a 4 €. En ese caso, el comprador obtiene un beneficio de 1 €por acción, menos la prima pagada, mientras que el vendedor, si bien se queda con la prima, pierde ese euro de beneficio.
¿Y una opción put?
Una opción put, por el contrario, es un contrato financiero que da al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender un activo subyacente, ya sea una acción, un índice o un ETF, entre otros, a un precio previamente pactado (el ya citado strike) hasta una fecha concreta, fijada previamente. En este caso, cuando el comprador ejecuta la opción, el vendedor está obligado a adquirirla al precio acordado, independientemente de los movimientos que se hayan producido en el mercado.
Al igual que ocurre con las opciones call, al invertir en opciones put el comprador otorga al vendedor una prima. Esta prima sigue sin ser reembolsable y está igualmente compuesta por el valor intrínseco y temporal, pero en este caso lo que otorga no es el derecho de compra, sino de venta del activo subyacente. En este caso, las ganancias que el comprador podrá registrar dependerán de que el mercado muestra una tendencia bajista, de tal forma que, cuanto mayores caídas registre el activo subyacente, mayor será el beneficio que generará. De igual manera, cuanto más descienda el activo subyacente, mayores serán las pérdidas que registrará el vendedor. De este modo, al invertir en opciones put, las expectativas del comprador y el vendedor son distintas:
Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs
*A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos.
Comprador de put: se beneficiará si el activo subyacente baja de precio.
Vendedor de put: asume el compromiso de comprar el activo si el comprador ejerce la opción.
Por ejemplo, si un inversor tiene una opción financiera put sobre acciones de Iberdrola con un strike de 11 € y el precio baja a 9 €, puede ejercer la opción y vender las acciones a 11 €. De este modo, ganaría 2 € por acción, menos la prima pagada, que el vendedor, si bien se queda con la prima, perderá esos 2 € de beneficio.
Principales diferencias entre opciones call y put
Las opciones call y put son instrumentos que permiten invertir especulando sobre los movimientos que experimentará un activo subyacente. Sin embargo, ambos productos presentan importantes diferencias:
Ambas son opciones financieras de inversión que forman parte de los derivados financieros, y se negocian tanto en mercados organizados como en plataformas especializadas.
Ejemplos prácticos de uso
Las opciones call y put son instrumentos que, si bien pueden resultar de gran complejidad, sobre todo para los inversores más principiantes, pueden utilizarse para distintos supuestos, entre los que destacan:
1. Inversor especulativo
Es quien compra una call sobre acciones de una empresa esperando que suban tras la publicación de sus resultados. Si acierta, podrá vender la opción o ejercerla.
2. Cobertura de cartera
Un inversor con acciones de una compañía compra una put para protegerse de caídas en el precio del crudo. Si el precio baja, la put compensa las pérdidas.
3. Generación de ingresos
Es lo que se llama venta de calls cubiertas: el inversor tiene acciones y vende opciones call para cobrar primas adicionales, aceptando el riesgo de tener que venderlas si suben mucho.
Qué riesgos implican las opciones financieras
Las opciones call y put pueden resultar atractivas en determinados supuestos, pero estos productos también conllevan riesgos que deben tenerse en cuenta antes de operar con ellos. Entre ellos, destacan:
Pérdida total de la prima: si la opción expira sin valor.
Apalancamiento: se pueden generar grandes ganancias, pero también pérdidas significativas con una pequeña inversión.
Venta de opciones: puede implicar riesgos ilimitados si no se gestionan correctamente.
Dada su complejidad, antes de invertir en opciones call y put será vital conocer y comprender sus características y diferencias principales, ya que, de lo contrario, podremos asumir pérdidas innecesarias. De igual manera, también será vital mantenerse al día de la actualidad bursátil y económica y tener claros cuáles son nuestros objetivos y nivel de tolerancia al riesgo.
¿Cuándo tiene sentido usar opciones put y call?
Las opciones call y put son derivados financieros de carácter especulativo que pueden aplicarse en distintos supuestos:
Cobertura de carteras. Cuando se quieren proteger las inversiones ante caídas o frente a una volatilidad excesiva.
Especulación con apalancamiento controlado. Cuando se quiere invertir con menor capital en expectativas alcistas o bajistas.
Ingresos adicionales. Cuando se busca vender opciones para cobrar primas, con estrategias como calls cubiertas o puts garantizados.
Arbitraje o trading neutral. Cuando se quiere aprovechar las ineficiencias del mercado mediante estrategias combinadas (como spreads o straddles).
Gestión activa de posiciones. Cuando hay que ajustar riesgos y la exposición, pero sin la necesidad de vender el activo subyacente.
Planificación fiscal o patrimonial. Cuando el objetivo es diferir impuestos o gestionar eventos de liquidez.
Estas estrategias son frecuentes entre inversores institucionales, pero también están al alcance de particulares a través de plataformas. No obstante, antes de aplicarlas, será importante comprender el funcionamiento de las opciones call y put y tener una buena base de conocimientos financieros, a fin de reducir los riesgos a los que podríamos enfrentarnos.
Una opción call es un contrato financiero que otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo subyacente a un precio determinado hasta una fecha concreta, fijada previamente. De este modo, cuando el comprador ejecuta la opción, el vendedor está obligado a venderla al precio acordado, independientemente de los movimientos que se hayan producido en el mercado.
Una opción call es un contrato financiero que otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender un activo subyacente a un precio determinado hasta una fecha concreta, fijada previamente. De este modo, cuando el comprador ejecuta la opción, el vendedor está obligado a comprarla al precio acordado, independientemente de los movimientos que se hayan producido en el mercado.
Las opciones call y put pueden aplicarse en distintos supuestos inversores, como especular con los movimientos del mercado, cubrir nuestra cartera para protegernos de posibles caídas o para generar ingresos cobrando primas adicionales.
Las opciones call y put, si bien pueden aplicarse en distintos supuestos, presentan riesgos que deben conocerse antes de empezar a operar con ellos. Entre ellos, destacan:
Pérdida total de la prima, es decir, el coste de adquirir la opción: si la opción expira sin valor, se asumirá esta pérdida.
Apalancamiento: se pueden generar grandes ganancias, pero también pérdidas significativas con una pequeña inversión.
Venta de opciones: puede implicar riesgos ilimitados si no se gestionan correctamente.
Este material es una comunicación publicitaria. La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación.
En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene la presente comunicación publicitaria.
Al hacer clic en "Aceptar todas", aceptas el almacenamiento de cookies en tu dispositivo para mejorar la navegación en la página web, analizar el uso de la página web, y ayudar en nuestras estrategias de márketing.
Este grupo contiene cookies que son necesarias para que funcione nuestra página web. Forman parte de las funcionalidades como las preferencias de idioma, distribución de tráfico o mantener abierta la sesión del usario. No se pueden deshabilitar.
Nombre de la cookie
Descripción
SERVERID
userBranchSymbol
Fecha de caducidad:
1 día
adobe_unique_id
Fecha de caducidad:
364 días
test_cookie
Fecha de caducidad:
1 hora
SESSID
Fecha de caducidad:
1 día
__hssc
Fecha de caducidad:
1 hora
__cf_bm
Fecha de caducidad:
1 hora
intercom-id-iojaybix
Fecha de caducidad:
270 días
intercom-session-iojaybix
Fecha de caducidad:
6 días
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-device-id-iojaybix
Fecha de caducidad:
270 días
xtbCookiesSettings
Fecha de caducidad:
364 días
TS5b68a4e1027
xtbLanguageSettings
Fecha de caducidad:
364 días
userPreviousBranchSymbol
Fecha de caducidad:
364 días
__cfruid
_cfuvid
_GRECAPTCHA
Fecha de caducidad:
179 días
Utilizamos herramientas que nos dejan analizar el uso de nuestra página web. Estos datos nos permiten mejorar la experiencia del usuario en nuestra página web.
Nombre de la cookie
Descripción
_gid
Fecha de caducidad:
1 día
_gaexp
Fecha de caducidad:
91 días
_gat_UA-16408788-1
Fecha de caducidad:
1 hora
_gat_UA-121192761-1
Fecha de caducidad:
1 hora
_gcl_au
Fecha de caducidad:
89 días
_ga_CBPL72L2EC
Fecha de caducidad:
729 días
_ga
Fecha de caducidad:
729 días
AnalyticsSyncHistory
Fecha de caducidad:
29 días
__hstc
Fecha de caducidad:
179 días
__hssrc
ln_or
Fecha de caducidad:
1 día
_hjSessionUser_1132297
Fecha de caducidad:
364 días
_hjFirstSeen
Fecha de caducidad:
1 hora
_hjIncludedInSessionSample
Fecha de caducidad:
1 hora
_hjSession_1132297
Fecha de caducidad:
1 hora
_hjIncludedInPageviewSample
Fecha de caducidad:
1 hora
_hjAbsoluteSessionInProgress
Fecha de caducidad:
1 hora
_vwo_uuid_v2
Fecha de caducidad:
365 días
_vwo_uuid
Fecha de caducidad:
365 días
_vwo_ds
Fecha de caducidad:
29 días
_vwo_sn
Fecha de caducidad:
1 hora
_vis_opt_s
Fecha de caducidad:
99 días
_vis_opt_test_cookie
__hssc
Fecha de caducidad:
1 hora
_ga_TC79BEJ20L
Fecha de caducidad:
729 días
Este grupo de cookies se utiliza para mostrarte anuncios de temas en los que estás interesado. También nos permite monitorizar nuestras actividades de márketing, y nos ayuda a medir la efectividad de nuestros anuncios.
Nombre de la cookie
Descripción
_omappvp
Fecha de caducidad:
3998 días
_omappvs
Fecha de caducidad:
1 hora
_fbp
Fecha de caducidad:
89 días
fr
Fecha de caducidad:
89 días
lang
_ttp
Fecha de caducidad:
389 días
_tt_enable_cookie
Fecha de caducidad:
389 días
hubspotutk
Fecha de caducidad:
179 días
omSeen-pyfa0xtqk5j72jwykxzy
Fecha de caducidad:
29 días
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Fecha de caducidad:
179 días
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Fecha de caducidad:
179 días
__Secure-ROLLOUT_TOKEN
Fecha de caducidad:
179 días
_rdt_uuid
Fecha de caducidad:
89 días
guest_id_marketing
Fecha de caducidad:
729 días
guest_id_ads
Fecha de caducidad:
729 días
personalization_id
Fecha de caducidad:
729 días
guest_id
Fecha de caducidad:
729 días
muc_ads
Fecha de caducidad:
729 días
Las cookies de este grupo almacenan las preferencias que elijas mientras utilizas la página web, para que ya estén establecidas cuando vuelvas a visitar la página tiempo después.
Nombre de la cookie
Descripción
UserMatchHistory
Fecha de caducidad:
29 días
bcookie
Fecha de caducidad:
364 días
lidc
Fecha de caducidad:
1 día
lang
bscookie
Fecha de caducidad:
364 días
li_gc
Fecha de caducidad:
179 días
Esta página utiliza cookies. Las cookies se almacenan en tu navegador y las utilizan la mayoría de las páginas web para ayudarte a personalizar tu experiencia web. Para obtener más información vea nuestra Política de Privacidad. Puedes gestionar las cookies pinchando en "Configuración". Al hacer clic en "Aceptar todas", das tu consentimiento para todas nuestras cookies.
Cambiar región e idioma
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Idioma
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor