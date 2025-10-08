Tiempo de lectura: 6 minute(s)

Las opciones call y put son contratos financieros que otorgan a los inversores el derecho, que no obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado hasta una fecha concreta, fijada previamente. En este artículo, repasamos sus diferencias y las estrategias de inversión en las que podemos utilizarlas.

Las opciones call y put son instrumentos financieros con los que los inversores pueden invertir en renta variable, gestionando riesgos y especulando sobre los posibles movimientos del mercado. Estos productos, si bien pueden traer rentabilidades considerables, están considerados como instrumentos complejos y de riesgo, especialmente para inversores minoristas, que pueden llegar a experimentar grandes pérdidas si no comprenden su naturaleza. En este artículo, repasamos qué son las opciones call y put, qué diferencias hay entre ambas y cómo podemos incluirlas en nuestras estrategias de inversión.

¿Qué es una opción call?

Una opción call es un contrato financiero que otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo subyacente, como pueden ser acciones, índices o ETFs, a un precio determinado, conocido como strike o precio de ejercicio, hasta una fecha concreta, fijada previamente. De este modo, cuando el comprador ejecuta la opción, el vendedor está obligado a venderla al precio acordado, independientemente de los movimientos que se hayan producido en el mercado.

Al invertir en opciones call, el comprador abona al vendedor un importe, conocido como prima, por el que adquiere el derecho de ejecutar, en el futuro, la compra del activo subyacente a un precio determinado (strike). Esta prima no es reembolsable, independientemente de que el comprador ejecute su derecho o no, y está formada por dos componentes: el valor intrínseco, que representa la diferencia entre el precio subyacente del mercado y el precio del ejercicio de la opción, siendo como mínimo, cero; y el valor temporal, que representa el posible aumento del valor intrínseco que pueda experimentar el activo y que ejemplifica el valor que los compradores estarían dispuestos a pagar por la posibilidad de que el mercado se mueva en línea con sus expectativas.

La prima representa el único coste que el comprador asumirá, ya que, al no tener la obligación de ejecutar la compra, podrá desestimar adquirir el activo subyacente en caso de que el mercado se mueva en dirección inversa a sus expectativas. Por el contrario, para el vendedor la prima representa el total de las ganancias que percibirá, ya que, al estar obligado a ejecutar la venta si el comprador así lo desea, puede llegar a asumir grandes pérdidas si el mercado no se mueve como lo esperaba. En este caso, las ganancias que el comprador podrá registrar dependerán de que el mercado muestre una tendencia alcista, de tal forma que, cuanto mayores subidas registre el activo subyacente, mayor será el beneficio que generará. De igual manera, cuanto más suba el activo subyacente, mayores serán las pérdidas que registrará el vendedor. De este modo, al invertir en opciones call, el comprador y el vendedor tienen distintas expectativas:

Comprador de call : espera que el activo subyacente suba de precio.

: espera que el activo subyacente suba de precio. Vendedor de call: espera que el precio no suba o, incluso, que baje.

Por ejemplo, si un inversor compra una opción call sobre las acciones de Telefónica con un strike de 4 € y la acción sube a 5 € antes del vencimiento, puede ejercer su opción y comprarlas a 4 €. En ese caso, el comprador obtiene un beneficio de 1 €por acción, menos la prima pagada, mientras que el vendedor, si bien se queda con la prima, pierde ese euro de beneficio.

¿Y una opción put?

Una opción put, por el contrario, es un contrato financiero que da al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender un activo subyacente, ya sea una acción, un índice o un ETF, entre otros, a un precio previamente pactado (el ya citado strike) hasta una fecha concreta, fijada previamente. En este caso, cuando el comprador ejecuta la opción, el vendedor está obligado a adquirirla al precio acordado, independientemente de los movimientos que se hayan producido en el mercado.

Al igual que ocurre con las opciones call, al invertir en opciones put el comprador otorga al vendedor una prima. Esta prima sigue sin ser reembolsable y está igualmente compuesta por el valor intrínseco y temporal, pero en este caso lo que otorga no es el derecho de compra, sino de venta del activo subyacente. En este caso, las ganancias que el comprador podrá registrar dependerán de que el mercado muestra una tendencia bajista, de tal forma que, cuanto mayores caídas registre el activo subyacente, mayor será el beneficio que generará. De igual manera, cuanto más descienda el activo subyacente, mayores serán las pérdidas que registrará el vendedor. De este modo, al invertir en opciones put, las expectativas del comprador y el vendedor son distintas:

Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente

Comprador de put : se beneficiará si el activo subyacente baja de precio.

: se beneficiará si el activo subyacente baja de precio. Vendedor de put: asume el compromiso de comprar el activo si el comprador ejerce la opción.

Por ejemplo, si un inversor tiene una opción financiera put sobre acciones de Iberdrola con un strike de 11 € y el precio baja a 9 €, puede ejercer la opción y vender las acciones a 11 €. De este modo, ganaría 2 € por acción, menos la prima pagada, que el vendedor, si bien se queda con la prima, perderá esos 2 € de beneficio.

Principales diferencias entre opciones call y put

Las opciones call y put son instrumentos que permiten invertir especulando sobre los movimientos que experimentará un activo subyacente. Sin embargo, ambos productos presentan importantes diferencias:

Ambas son opciones financieras de inversión que forman parte de los derivados financieros, y se negocian tanto en mercados organizados como en plataformas especializadas.

Ejemplos prácticos de uso

Las opciones call y put son instrumentos que, si bien pueden resultar de gran complejidad, sobre todo para los inversores más principiantes, pueden utilizarse para distintos supuestos, entre los que destacan:

1. Inversor especulativo

Es quien compra una call sobre acciones de una empresa esperando que suban tras la publicación de sus resultados. Si acierta, podrá vender la opción o ejercerla.

2. Cobertura de cartera

Un inversor con acciones de una compañía compra una put para protegerse de caídas en el precio del crudo. Si el precio baja, la put compensa las pérdidas.

3. Generación de ingresos

Es lo que se llama venta de calls cubiertas: el inversor tiene acciones y vende opciones call para cobrar primas adicionales, aceptando el riesgo de tener que venderlas si suben mucho.

Qué riesgos implican las opciones financieras

Las opciones call y put pueden resultar atractivas en determinados supuestos, pero estos productos también conllevan riesgos que deben tenerse en cuenta antes de operar con ellos. Entre ellos, destacan:

Pérdida total de la prima : si la opción expira sin valor.

: si la opción expira sin valor. Apalancamiento : se pueden generar grandes ganancias, pero también pérdidas significativas con una pequeña inversión.

: se pueden generar grandes ganancias, pero también pérdidas significativas con una pequeña inversión. Venta de opciones: puede implicar riesgos ilimitados si no se gestionan correctamente.

Dada su complejidad, antes de invertir en opciones call y put será vital conocer y comprender sus características y diferencias principales, ya que, de lo contrario, podremos asumir pérdidas innecesarias. De igual manera, también será vital mantenerse al día de la actualidad bursátil y económica y tener claros cuáles son nuestros objetivos y nivel de tolerancia al riesgo.

¿Cuándo tiene sentido usar opciones put y call?

Las opciones call y put son derivados financieros de carácter especulativo que pueden aplicarse en distintos supuestos:

Cobertura de carteras . Cuando se quieren proteger las inversiones ante caídas o frente a una volatilidad excesiva.

. Cuando se quieren proteger las inversiones ante caídas o frente a una volatilidad excesiva. Especulación con apalancamiento controlado . Cuando se quiere invertir con menor capital en expectativas alcistas o bajistas.

. Cuando se quiere invertir con menor capital en expectativas alcistas o bajistas. Ingresos adicionales . Cuando se busca vender opciones para cobrar primas, con estrategias como calls cubiertas o puts garantizados.

. Cuando se busca vender opciones para cobrar primas, con estrategias como calls cubiertas o puts garantizados. Arbitraje o trading neutral . Cuando se quiere aprovechar las ineficiencias del mercado mediante estrategias combinadas (como spreads o straddles).

. Cuando se quiere aprovechar las ineficiencias del mercado mediante estrategias combinadas (como spreads o straddles). Gestión activa de posiciones . Cuando hay que ajustar riesgos y la exposición, pero sin la necesidad de vender el activo subyacente.

. Cuando hay que ajustar riesgos y la exposición, pero sin la necesidad de vender el activo subyacente. Planificación fiscal o patrimonial. Cuando el objetivo es diferir impuestos o gestionar eventos de liquidez.

Estas estrategias son frecuentes entre inversores institucionales, pero también están al alcance de particulares a través de plataformas. No obstante, antes de aplicarlas, será importante comprender el funcionamiento de las opciones call y put y tener una buena base de conocimientos financieros, a fin de reducir los riesgos a los que podríamos enfrentarnos.