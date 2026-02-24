Novo Nordisk (NOVOB.DK) está preparada para anunciar recortes de precios para sus medicamentos estrella contra la obesidad y la diabetes en Estados Unidos, según el Wall Street Journal. Los precios de Wegovy caerán un 50% hasta 675 $/mes, y los de Ozempic un 34%, con efecto a partir del 1 de enero de 2027, lo que también incluye las versiones en comprimidos como Rybelsus.

Movimientos en Novo Nordisk y Eli Lilly

La decisión tiene como objetivo mejorar la accesibilidad para los pacientes en el contexto de la creciente competencia de Eli Lilly (LLY.US) y la presión regulatoria en Estados Unidos. Las acciones de Eli Lilly perdieron rápidamente un 4% en el premarket, lo que indica la preocupación de los inversores por la erosión de márgenes en todo el sector GLP‑1. En las bolsas europeas, las acciones de Novo Nordisk inicialmente se desplomaron, continuando su caída tras datos clínicos más débiles, que informamos anteriormente, pero luego rebotaron ligeramente.

El sentimiento de los inversores hacia la compañía es actualmente muy débil. Esto queda evidenciado por la dinámica de la curva VWAP desde enero de 2026, ya que el precio de mercado actual de los valores ya ha caído hasta alrededor de 3 desviaciones estándar negativas. Este comportamiento del precio puede indicar un cambio en el paradigma que ha guiado a la empresa hasta ahora, o un miedo extremo por parte de los inversores.

Fuente: xStation

Publicación del WSJ aquí: Exclusive | Novo Nordisk to Cut U.S. List Prices for Ozempic, Wegovy by Up to 50% - WSJ