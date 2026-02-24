- Paramount sigue pendiente de Warner
El culebrón sobre Warner continúa y la compañía ha anunciado que ha recibido una nueva oferta de Paramount. Como las anteriores, el objetivo sigue siendo adquirir toda la compañía.
Warner Bros. Discovery anunció el martes que ha recibido una nueva oferta de Paramount para adquirir la totalidad de la compañía, aunque no detalló las condiciones concretas de la propuesta. La empresa señaló que está analizando la oferta y ahora el consejo de administración deberá determinar si esta propuesta es más atractiva que el acuerdo ya firmado con Netflix para la compra de sus estudios de cine y televisión, así como de la plataforma de streaming HBO Max. Recordemos que Paramount ya cambió las condiciones recientemente, añadiendo un pago especial por tiempo de retraso y asumiendo el coste de romper el acuerdo con Netflix.
A pesar de las insistencias de Paramount, la directiva de Warner parece seguir apostando por Netflix. A falta de conocer la nueva oferta, el valor total por la compañía sería más elevado en el caso de la oferta de Netflix, aunque le añadiría la incertidumbre de la valoración del mercado de la parte de televisión por cable, que es la que saldría a bolsa y no estaría incluída en la oferta de Netflix. De hecho, esta oferta también tendría una mayor presión regulatoria por la mayor cuota de mercado que abarcaría.
En caso de que Warner decida aceptar la oferta de Paramount, Netflix tendría derecho a igualarla según lo establecido en el contrato de compraventa. Para ello, dispondría de un plazo de cuatro días para presentar una nueva propuesta.
Pero de momento, el mercado sigue pendiente a las valoraciones de la directiva de Warner y a la guerra de declaraciones.
