Meta Platforms (META.US) ha anunciado un programa de cinco años para comprar infraestructura de IA basada en AMD por un total de 6 gigavatios, que comenzará en la segunda mitad de 2026. Este es uno de los mayores acuerdos de infraestructura de IA del ciclo actual de capex y una confirmación significativa de que Advanced Micro Devices está entrando en el grupo de proveedores “tier‑1” de hyperscalers junto a Nvidia. Tras la noticia, las acciones de AMD suben más del 14% en el pre‑market estadounidense.

AMD y Meta firman un nuevo acuerdo

En las últimas semanas, las empresas que se benefician del desarrollo de infraestructura de IA han superado claramente al segmento de software. A raíz del acuerdo, Meta se ha comprometido a comprar más de 100.000 millones de dólares en capacidad de computación de IA a AMD, asegurando hasta 6 GW de capacidad durante cinco años y potencialmente construyendo una participación de alrededor del 10% en AMD. El acuerdo refuerza la posición de AMD frente a Nvidia en el mercado de chips de IA en rápida expansión e incluye chips de IA personalizados, así como warrants de acciones vinculados al rendimiento futuro del precio de AMD.

Esto forma parte de la estrategia más amplia de IA de Mark Zuckerberg: Meta está expandiendo rápidamente su capacidad de centros de datos y diversificando proveedores, con un gasto en infraestructura de IA que podría alcanzar hasta 135.000 millones de dólares este año.

AMD emerge como un gran beneficiario de la IA

Según la CEO de AMD, Lisa Su, se espera que el valor total de la serie de transacciones ascienda a “decenas de miles de millones” de dólares por gigavatio, lo que implica que el capex plurianual de Meta para este programa específico podría situarse en decenas de miles de millones, o potencialmente por encima de 100.000 millones, dependiendo de la configuración final y la combinación de hardware.

La estructura del acuerdo va más allá de un contrato de suministro estándar: Meta recibirá warrants para comprar 160 millones de acciones de AMD, que se consolidarán por etapas según hitos del proyecto y condiciones del precio de la acción. Si se ejercen, estos warrants podrían convertir a Meta en un accionista significativo, subrayando que ambas partes están posicionando la relación como una asociación estratégica a largo plazo.

Los mercados reaccionaron inmediata y positivamente, con AMD disparándose en el pre‑market. El movimiento refleja expectativas de un aumento material en los ingresos relacionados con IA y una mejora en la credibilidad de AMD en el segmento de aceleradores. Las acciones de Meta subieron solo modestamente, lo que sugiere que los inversores ven el acuerdo como consistente con su estrategia de escala de computación previamente comunicada, más que como un aumento inesperado del riesgo.

La estrategia de Meta

La lógica de Meta es clara: los componentes estarán personalizados para sus necesidades, y la compañía ganará influencia sobre la hoja de ruta y el diseño de futuras generaciones de chips. Desde una perspectiva de coste total de propiedad (TCO) y eficiencia de inferencia, este modelo de “co‑diseño” puede ser crítico para optimizar el consumo energético y el coste por token/tarea.

Comentarios de Santosh Janardhan, jefe de infraestructura global de Meta, indican que se espera que el hardware de AMD soporte principalmente la inferencia, la fase de despliegue de modelos entrenados en producción. Esta es un área donde la alta eficiencia energética y la disponibilidad de capacidad predecible tienden a importar más que el rendimiento máximo de entrenamiento.

Meta reafirma un enfoque de múltiples proveedores: seguirá desarrollando sus propios chips de IA internos, mantendrá compras a Nvidia y añadirá AMD a la mezcla. En la práctica, esto indica que los hyperscalers tratan los aceleradores como un recurso estratégico más que como una commodity, y están diversificando activamente el riesgo de dependencia de proveedores.

Para AMD, esto no solo se trata de volumen, sino también de un punto de inflexión reputacional: Meta ya es su segundo mayor cliente, y el nuevo acuerdo podría convertirse en un motor de crecimiento importante en los próximos años. Dado el tamaño de AMD (alrededor de 34.600 millones de dólares de ingresos el año pasado), incluso unos ingresos adicionales de “bajos decenas de miles de millones” anuales durante el periodo de despliegue alterarían materialmente la trayectoria de AMD en el mercado de aceleradores.

En general, la estructura y escala de la asociación sugieren que Meta y AMD están respaldando un escenario en el que la monetización de la IA por parte de los hyperscalers se traduce en un superciclo de inversión de varios años, a pesar del creciente debate sobre el riesgo de una “burbuja” de capex en IA.

Precio de las acciones de AMD en temporalidad diaria

Las acciones de AMD han caído recientemente casi un 25% desde los máximos y ahora están probando la zona de los 191 dólares (EMA200). El acuerdo con Meta parece proporcionar alivio a corto plazo y ayuda a reanclar la acción a una tendencia alcista respaldada fundamentalmente.