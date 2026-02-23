▶️ Golpe histórico a Trump: la Corte anula sus aranceles y abre una nueva batalla comercial

Conclusiones clave La Corte invalida parte clave de los aranceles y genera incertidumbre fiscal sobre posibles reembolsos.

Trump contraataca con un arancel global del 15%, abriendo una nueva fase de la guerra comercial.

La Corte Suprema ha invalidado una parte sustancial de los aranceles impuestos por Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), cuestionando la autoridad utilizada para aplicarlos. La decisión afecta a más de la mitad de los ingresos arancelarios recaudados hasta ahora y reabre el debate sobre su impacto fiscal y comercial. Sin embargo, la guerra comercial no ha terminado. Trump ha respondido anunciando un nuevo arancel global del 15% al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta con límites temporales y sujeta a aprobación del Congreso. En este análisis explicamos qué medidas quedan en pie, qué cambia realmente en la carga arancelaria efectiva y cómo puede afectar esta decisión a la inflación, el déficit y los mercados financieros.

