El Ibex 35 sube el doble que el Euro Stoxx 50

Empieza una sesión bursátil histórica, ya que hoy a medianoche entraron en vigor los aranceles de Donald Trump, poniendo fin a un período de incertidumbre en relación a la política comercial estadounidense.

Los aranceles contra Reino Unido (10%), la UE (15%), Japón (15%) y Suiza (39%) ya están en funcionamiento. El presidente estadounidense también amenazó con imponer aranceles del 100% a los semiconductores, aunque se espera que las empresas que inviertan en EE. UU. reciban exenciones en este ámbito, lo que tranquiliza a los inversores ante posibles interrupciones en la cadena de suministro

Además, hoy tenemos decisión de tipos del Banco de Inglaterra. El mercado espera un recorte de 25 puntos básicos, hasta el 4%, a pesar de la persistente presión inflacionaria en el Reino Unido.

Dentro de España vemos subidas del 0,7% en la apertura del Ibex 35, que ya supera los 14.600 puntos y busca nuevos máximos anuales. En estos momentos se sitúa como el índice más alcista del "Viejo Continente", creciendo el doble que el Euro Stoxx 50.

Empresas que más suben del Ibex 35

Dentro del Ibex 35, destacan las subidas de ArcelorMittal (+3,77%) y Acerinox (+1,49%), ya que ambas podrían verse beneficiadas del arancel general del 50% a las importaciones de acero y aluminio que entren en EE.UU. La ventaja competitiva de las acereras españolas se centra en que la mitad de su producción se realiza desde dentro de EE.UU., a través de distintas filiales que podrán ganar cuota de mercado a su competencia proveniente de China y de Canadá.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Por el lado de las caídas, cotizan con un mayor descuento dentro del Ibex 35 Endesa (-1,09%), Cellnex (-0,62%) y Enagas (-0,56%).

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

