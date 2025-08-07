El Banco de Inglaterra recortará hoy los tipos en 25 puntos básicos

Los aranceles recíprocos de Donald Trump entraron en vigor a medianoche, poniendo fin a un período de incertidumbre histórica sobre la dirección de la política comercial estadounidense. Asimismo, hoy se publicarán varias lecturas macroeconómicas clave. El evento más importante para el mercado de divisas será, sin duda, la decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés. El consenso prevé un recorte de 25 puntos básicos, hasta el 4%, a pesar de la persistente presión inflacionaria en el Reino Unido. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Al otro lado del Atlántico, tendremos los datos habituales de solicitudes de subsidio por desempleo y ventas al por mayor. Además, el miembro de la Reserva Federal de EE. UU. Raphael Bostic, conocido por su tono conservador y de línea dura, también tiene previsto intervenir. A nivel corporativo, hoy esperamos los resultados trimestrales de Warner Bros., Datadog, Peloton Interactive y Eli Lilly.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.