¿Han perdido atractivo las acciones de Thales?

Las acciones de Thales corrigen su cotización y vuelven a cotizar en torno a los 247 euros por título. La compañía de diseño y construcción de sistemas electrónicos para el sector aeroespacial y de defensa ha acumulado subidas importantes durante las últimas jornadas impulsadas por la relevancia del sector ante los últimos sucesos geopolíticos.

Confianza en el desempeño de Thales

Pese a la corrección en la cotización de Thales, el movimiento se interpreta como una toma de beneficios técnica tras las sólidas revalorizaciones previas y no altera el optimismo respecto a la compañía. De hecho, los fundamentales continúan mostrando solidez, respaldados por un entorno geopolítico que impulsa de forma sostenida el gasto en defensa, especialmente en Europa, donde la compañía concentra el 62% de sus ingresos.

En este marco, Thales ha reforzado su posición estratégica al ser seleccionada por la OTAN para el suministro de la plataforma de nube de defensa desplegable Nexium Defence Cloud y la modernización de su infraestructura IT, en un contrato valorado en 100 millones de euros hasta 2029. La solución, orientada a mejorar la conectividad en tiempo real y el análisis de datos en operaciones militares, representa un hito tecnológico con fuerte capacidad de diferenciación en un sector que sigue en expansión. En consecuencia, Thales se consolida como un actor clave en la transformación digital de la defensa y mantiene un perfil de crecimiento atractivo en un sector en plena expansión.

En la sesión de hoy, las acciones de Thales retroceden un 3% pero avanzan un 80% en el acumulado del año.

