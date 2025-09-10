Polonia derriba drones rusos: ¿hay reacción del mercado?

Alrededor de las 2:00 a. m., el espacio aéreo polaco fue violado por drones de combate rusos, conocidos comúnmente como "Shahed". Aproximadamente una docena de drones entraron en territorio polaco. La mayoría fueron derribados, pero algunos cayeron y explotaron, causando daños. Actualmente, no hay víctimas ni heridos confirmados. El mercado reacciona con un ligero debilitamiento del zloty polaco, con los pares USD/PLN y EUR/PLN subiendo aproximadamente un 0,4 %. El índice WIG20 también registra una ligera caída del 0,6 % en la apertura. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Información clave La Fuerza Aérea Polaca desplegó aviones de combate para interceptar la amenaza aérea.

Hasta el momento, se ha confirmado el cruce de la frontera por 10 drones de combate.

Una vivienda unifamiliar en la aldea de Wyryki, cerca de Lublin, fue alcanzada. No se reportaron heridos.

Miembros de la Fuerza de Defensa Territorial (FDT) recibieron notificaciones para aumentar su nivel de preparación. Las guarniciones de la FDT en las provincias fronterizas y Mazovia tienen 6 horas para presentarse a sus unidades.

El primer ministro Donald Tusk convocó una reunión extraordinaria del gobierno para abordar la crisis.

Los drones cruzaron a Polonia desde la frontera con Ucrania. Formaban parte de un gran ataque aéreo contra Ucrania anoche. Actualmente, la naturaleza del ataque no indica que se trate de un asalto organizado como parte de una agresión mayor. Sin embargo, cabe destacar que este viernes comienzan los ejercicios "Zapad 2025", durante los cuales 30.000 soldados bielorrusos y rusos practicarán la ocupación del paso de Suwalki. Esto coincide con el aniversario de la invasión rusa del 17 de septiembre de 1939, un acontecimiento muy significativo para los responsables políticos rusos.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.