¿Hasta dónde llegarán las subidas de las acciones de Thales?

Las acciones de Thales cotizan actualmente en los 247 euros por acción. La compañía encargada de diseñar y construir sistemas eléctricos aeroespaciales y de defensa ha demostrado un desempeño positivo en los últimos meses que ha disparado su cotización, pero ¿hasta dónde puede crecer? ¿Cómo se presenta el futuro de Thales? Actualmente existen múltiples motivos para creer que las acciones de Thales presentan potencial de crecimiento. En primer lugar, los resultados del primer trimestre del año, que han presentado un crecimiento respecto al primer trimestre del ejercicio anterior y que sientan la base para el optimismo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En concreto, durante el primer trimestre del año, Thales ha registrado un crecimiento interanual del 14% en los ingresos del sector aeroespacial y un aumento del 53% en las órdenes recibidas. En el segmento de defensa, aunque los pedidos cayeron un 58% respecto al mismo periodo de 2024 (tras un año excepcional), los ingresos aumentaron un 16%, reflejando una tendencia estructural de crecimiento. En conjunto, los ingresos totales crecieron un 12%, una cifra que anima al optimismo sobre sus acciones. A nivel geográfico, Europa ha ganado protagonismo en las cuentas de Thales al representar el 62% de sus ingresos (en contraposición con el 59% del último trimestre de 2024), mientras que Estados Unidos ha reducido su participación al 13,3% (en contraposición con la cifra del 15,3% registrada anteriormente). Este cambio resulta relevante dado el renovado compromiso europeo con el gasto en defensa, que apunta a alcanzar el 5% del PIB en los próximos años. El aumento de gasto europeo se traduce en aumento de ingresos y de órdenes para las compañías en el sector, entre las que Thales destaca. ¿Por qué son relevantes los cambios de peso geográfico en las cifras de Thales? Thales ha sido seleccionada por la OTAN para suministrar una plataforma de nube de defensa desplegable (Nexium Defence Cloud y para modernizar su infraestructura IT en un contrato valorado en 100 millones de euros hasta 2029. Esta solución promete revolucionar la operativa militar mediante conectividad en tiempo real y análisis de datos en campo. La posición de Thales como proveedor tecnológico clave para la OTAN y su liderazgo en soluciones de ‘cloud de defensa’ refuerzan su competitividad en un contexto geopolítico marcado por el aumento del gasto militar, especialmente en Europa. Con estos desarrollos, Thales se consolida como un actor estratégico con alto potencial de crecimiento en el mercado de defensa global. Los desarrollos de Thales van más allá del impacto en la OTAN. La compañía ha anunciado el lanzamiento de Thales File Activity Monitoring, una nueva herramienta integrada en su CipherTrust Data Security Platform, que ofrece a las organizaciones visibilidad y control sobre datos no estructurados. Esta herramienta monitorea acciones sensibles como la copia, descarga o transferencia de archivos, identificando quién accede a ellos, cuándo y desde dónde. Además de mejorar el control y la trazabilidad, la solución detecta comportamientos sospechosos y permite aplicar medidas de seguridad como cifrado, bloqueo y reconstrucción de incidentes. Esta herramienta innovadora permite a Thales posicionarse a la vanguardia del sector al ser de los primeros en aportar dichas soluciones a sus clientes, lo que en última instancia se traduce en mayor cuota de mercado o un aumento en sus pedidos. Análisis técnico de las acciones de Thales A pesar del rendimiento diario estático con una subida del 0,1%, en el acumulado del año las acciones de Thales presentan una revalorización del 81%. Pese a la corrección registrada en los últimos días, las acciones aún tienen margen de crecimiento hasta los 260 euros por acción calculado por sus múltiplos. Las acciones de Thales se encuentran en una fase técnica crítica. Tras romper la resistencia de los 256 euros, el precio ha avanzado hasta la zona de los 275 euros, donde encontró una fuerte resistencia que ha frenado el impulso alcista. Actualmente, el precio ha corregido nuevamente hasta el nivel clave de los 254 euros y tanto el ADX como el RSI de las acciones de Thales nos muestran una posible corrección que empujan al activo de nuevo a la zona de consolidación.

¿Cómo comprar acciones de Thales? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Thales (HO.FR) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

