El Ibex 35 acecha los 15.800 puntos

El Ibex 35 se anota una ligera subida en la sesión de hoy y se establece por encima de los 15.800 puntos. La sesión en Europa ha sido mixta, lo que ha provocado que los inversores no estuvieran demasiado animados en el viejo continente. En Wall Street también hemos visto caídas y ya estamos experimentando el típico comportamiento errático de temporada de resultados.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 han destacado las acciones de Repsol, después de un repunte de los precios del petróleo. El mercado coloca a Repsol como una de las mejores posicionadas para este periodo de bajos precios del crudo por su eficiencia, lo que ha causado que sus acciones hayan subido en este 2025. Por otro lado, las acciones de IAG también han subido cerca de un 2% gracias a una mejora de recomendación de una gran casa de análisis de Wall Street. Algo similar ha ocurrido con Indra, que también ha recibido mejoras de recomendaciones a pesar de la subida que ya acumula en el año.

Las acciones de Grifols han sido las peores del selectivo español aunque no ha habido noticias negativas. En cualquier caso, los inversores se están posicionando ante la temporada de resultados y hay valores que todavía pueden generar cierta desconfianza. Lo mismo ha ocurrido con Rovi, que se ha dejado algo más de un 1%.

Otros mercados

En Europa el CAC y el DAX han sido los peores, con caídas que han superado el medio punto porcentual. En el caso del índice francés ha estado muy perjudicado por las caídas de las acciones de L’Oréal, que ha reportado unas cifras de ventas por debajo de lo esperado y tan solo ha cumplido expectativas en el segmento profesional. A pesar de ello, el crecimiento interanual del tercer trimestre ha sido del 4,2%, frente al 2,4% reportado en el segundo trimestre, por lo que el sector no está tan dañado como se descuenta en la caída de L’Oréal de hoy. En el S&P 500 destaca Netflix, que reportó unos resultados peores de lo esperado y se anotan una caída del 10%.

El oro continúa cayendo tras el gran desplome de ayer. Sin embargo, las variables que han sustentado sus subidas siguen vigentes: compras de bancos centrales, flujos de capital hacia ETFs de oro y debilidad del dólar. El bitcoin también cae con fuerza y se deja otro 2%. En cualquier caso, todo apunta a una toma de beneficios después de grandes subidas para ambos activos.