¿Hasta dónde puede llegar el oro?

El precio del oro retrocede un 1,12% hasta los 3.391,56 dólares la onza, rompiendo un avance de dos días. Las noticias sobre las próximas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China impulsan el apetito por el riesgo y frenan la demanda de activos refugio. Este retroceso deja al metal amarillo más de 100 dólares por debajo de su máximo histórico alcanzado en abril. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las negociaciones comerciales dañan al oro El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y el Representante Comercial, Jamieson Greer, se reunirán con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Suiza esta semana, lo que marca las primeras conversaciones de alto nivel desde que el presidente Trump impuso amplios aranceles contra China en abril. Si bien Washington expresó optimismo sobre unas "conversaciones productivas", Pekín se mantuvo cauteloso, citando el proverbio que dice que las acciones hablan más que las palabras. La noticia de las conversaciones impulsó los futuros de las acciones estadounidenses y los mercados asiáticos, con un alza del 0,6% en los futuros del S&P 500. Tensiones geopolíticas eclipsadas Ni siquiera la escalada del conflicto militar entre India y Pakistán, países con armas nucleares, logró atraer a los inversores hacia el oro como refugio seguro, ya que la atención del mercado se mantuvo centrada en los acontecimientos comerciales. Pakistán informó haber derribado cinco aviones indios y tomado prisioneros a soldados en represalia por los ataques militares indios. Es el turno de la Fed Se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés en la reunión de hoy, a pesar de las presiones del presidente Trump a recortarlos. Los funcionarios de la Fed han enfatizado la necesidad de esperar y ver cómo las políticas comerciales implementadas recientemente afectan la economía. Los mercados actualmente estiman una probabilidad de solo el 33% de un recorte de tipos en junio, inferior al 64% de hace un mes. Impresionante avance del oro en 2025 A pesar de las caídas de hoy, el oro ha subido casi un 30% este año, ya que los inversores buscaron refugio en medio de la volatilidad del mercado provocada por las agresivas políticas comerciales y geopolíticas de Trump. El ascenso del metal precioso también se ha visto impulsado por la demanda especulativa en China y las compras de los bancos centrales. Análisis técnico del oro El oro cotiza por debajo de sus máximos recientes, con los bajistas interesados ​​en volver a probar el nivel de 3.228 dólares (alineado con la media móvil simple (SMA) de 30 días) y apuntando potencialmente al máximo anterior cerca de 3.140$, ​​coincidiendo con la media móvil simple (SMA) de 50 días. El RSI muestra una divergencia bajista oculta, formando máximos decrecientes mientras el precio marca máximos más altos. Mientras tanto, el MACD está al borde de un cruce alcista, lo que indica una posible indecisión.

