¿Hasta dónde pueden llegar las acciones de ASML?

Las acciones de ASML (ASML.NL) han tenido un mes de importantes subidas, con un repunte del 13%. A pesar de que la compañía no ha presentado resultados ni ha hecho grandes declaraciones, una serie de acontecimientos han permitido que el sector y, en concreto, ASML recuperen la atención de los inversores.

¿Por qué repuntaron las acciones de ASML?

Uno de los motivos de las subidas de las acciones de ASML es el esperado incremento en el capex de TSMC, la mayor fabricante de chips del mundo y que tiene prácticamente un monopolio en los semiconductores de menos de 5 nanómetros. Tanto es así, que la compañía taiwanesa podría incrementar en más de un 20% sus inversiones en capex, lo que le supondría un gasto total de más de 50.000 millones de dólares. Aquí es donde viene lo importante, ya que ASML es la compañía que vende la maquinaria necesaria para fabricar esos chips de última generación. Por tanto, un incremento del capex de TSMC implica un incremento de las compras a ASML.

Por otro lado, también se ha anunciado que Intel y Nvidia han firmado un acuerdo de colaboración, además de una inversión de unos 5.000 millones de dólares de Nvidia en Intel. Intel es otra de las empresas que compra la maquinaria de ASML, por lo que se espera que los beneficios de este acuerdo también tengan un impacto positivo en la demanda de la maquinaria de ASML. Es cierto que el coste de la nueva maquinaria de ASML estaba siendo objeto de debate, ya que asciende a unos 350 millones de dólares. Sin embargo, si las inversiones en IA continúan, no queda mucha más alternativa de momento que seguir invirtiendo en la maquinaria de ASML.

Expectativas de las acciones de ASML

Podemos estimar un beneficio por acción para el año 2026 de unos 26 euros y aplicarle un múltiplo de 35 veces. Este múltiplo es elevado, pero en línea con lo que cotiza la compañía. Esto daría un precio objetivo de 910 euros por título para las acciones de ASML, lo que implica un potencial del 13% desde los precios actuales.

Las acciones de ASML suben un 16,5% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

