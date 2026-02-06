La situación en torno a la República Islámica de Irán sigue siendo seria e inestable. El aumento de la actividad militar por parte de Estados Unidos y sus aliados apunta a un posible escenario de escalada significativa en la región. El mercado, sin embargo, parece infravalorar este riesgo.

En los últimos días se ha confirmado oficialmente que delegaciones de Irán y Estados Unidos continúan conversaciones diplomáticas en Omán, incluyendo discusiones sobre el programa nuclear. Irán mantiene su política de enriquecimiento de uranio, algo inaceptable para Washington. Pese a las negociaciones, EE. UU. está acelerando el despliegue de unidades hacia la región del Estrecho de Ormuz, lo que sugiere que las conversaciones podrían ser solo una táctica dilatoria. Según Associated Press, la delegación estadounidense abandonó el lugar de las negociaciones sin acuerdos constructivos. Los objetivos finales de EE. UU. y el método para alcanzarlos siguen sin estar claros.

Al mismo tiempo, se han confirmado ejecuciones de un número no especificado de manifestantes detenidos, pese a las advertencias explícitas de Donald Trump para detener la represión.

Además de las fuerzas estadounidenses, se han observado nuevos despliegues europeos en los últimos días. Esta vez, los movimientos se concentran en Chipre, donde han aparecido activos de la Royal Air Force. Estas bases mantienen presencia permanente de cazas, aviones de transporte y cisternas, utilizados históricamente en operaciones en Oriente Medio y el Mediterráneo oriental. Una intensificación de estas actividades podría interpretarse como señal de preocupación europea ante una posible expansión del conflicto.

Según fuentes disponibles, elementos del 160th SOAR —los “Night Stalkers”, la misma unidad aérea implicada en la operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela— han sido desplegados en Europa.

Información de fuentes abiertas muestra un fuerte aumento de vuelos de transporte estadounidenses hacia Oriente Medio. Desde comienzos de año se han realizado más de 120 vuelos, lo que sugiere que un eventual ataque contra Irán podría no limitarse a operaciones de precisión, sino adoptar la forma de bombardeos estratégicos dirigidos a colapsar infraestructuras, similar a Serbia en 1999 o Irak en 2003.

En tal escenario, el régimen iraní podría verse empujado a una lucha por la supervivencia, empleando todos los medios disponibles: misiles balísticos, drones y células de organizaciones armadas en la región y más allá.