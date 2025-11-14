Hoy se publica el informe del PIB en la Eurozona

Conclusiones clave Hoy se conocerá el PIB de la eurozona del tercer trimestre.

Los responsables de la FED están empezando a mostrar su apoyo a una pausa en los recortes de tipos.

El evento clave del día en términos económicos es el informe del PIB del tercer trimestre de 2025 en la Eurozona. Las expectativas apuntan a un ligero aumento trimestral y a un crecimiento anual algo más lento en comparación con las cifras del segundo trimestre de 2025. Al otro lado del Atlántico la atención se centra en los discursos de Bostic, Schmid y Logan, de la FED. Las declaraciones de ayer resultaron decisivas, ya que los responsables políticos están empezando a mostrar su apoyo a una pausa en los recortes de tipos de la próxima reunión de la Fed en diciembre. Actualmente, la probabilidad de un recorte de tipos se sitúa en el 52%, frente al 94% de hace un mes.

