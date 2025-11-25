Hoy se publica el IPC de octubre en EE. UU.

El calendario macroeconómico de hoy es clave tanto en Europa como en Estados Unidos. Los datos incluyen, entre otros, la lectura preliminar del PIB de Alemania, la inflación del IPC en Suecia, las ventas minoristas en Polonia y los índices de precios inmobiliarios. El mercado prestará atención a los discursos de los miembros del Banco Central Europeo y a los datos semanales de inventarios de crudo en EE. UU. También esperamos para hoy a las 14:30 la publicación del IPC y las ventas minoristas de EE. UU. Calendario económico del día 10:00 – Eurozona

Discurso de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE 14:30 – EE. UU.

Índice de Precios al Productor (IPP) – Octubre IPP intermensual: (pronóstico: 0,3 %; anterior: -0,1 %).

IPP subyacente intermensual: (pronóstico: 0,3 %; anterior: -0,1 %).

IPP interanual: (pronóstico: 2,7 %; anterior: 2,6 %).

IPP subyacente (nteranual: (pronóstico: 2,7 %; anterior: 2,8 %). 14:30 – EE. UU.

Ventas minoristas – Octubre Ventas minoristas intermensuales: (pronóstico: 0,4 %; anterior: 0,6 %).

Ventas minoristas sin automóviles intermensuales: (pronóstico: 0,4 %; anterior: 0,7 %).

Ventas minoristas sin automóviles ni gasolina intermensuales: (anterior: 0,7 %).

Ventas minoristas intermensuales: (anterior: 5 %). 15:00 – EE. UU.

Índice de precios de la vivienda S&P/Case-Shiller para el mes de septiembre Índice de precios de vivienda de la FHFA (intermensual): anterior 0,4%. 15:00 – Eurozona

Discurso de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE 16:00 – EE. UU. Índice de la Fed de Richmond – Noviembre: (pronóstico: -0,2; anterior: -4).

Índice de Ventas de Viviendas Pendientes (intermensual) – Octubre: (anterior: 0,0%).

Índice de Confianza del Consumidor – Conference Board – Noviembre: (pronóstico: 93,5; anterior: 94,6).

Inventarios de Bienes No Terminados (intermensual) – Agosto: (pronóstico: 0,1%; anterior: 0,2%). 22:40 – EE. UU. Cambio semanal en el inventario de combustible API de EE. UU. Cambio de petróleo crudo: 4,4 millones de barriles.

