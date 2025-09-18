Hoy se publican las peticiones de subsisdio por desempleo

Los mercados se muestran optimistas, apuntando a un dato de solicitudes de desempleo en EE. UU. mucho menor que el anterior. Si por el contrario se produce una lectura superior a la esperada, esto podría generar tensión en el mercado a corto plazo, indicando una desaceleración económica y un posible escenario de estanflación. Por ello, el informe de solicitudes de desempleo en EE. UU. es la publicación macroeconómica más importante del día. Calendario económico del día 13:00 – Decisión del Banco de Inglaterra: Se espera un 4% frente al 4% anterior.

14:30 – Índice de la Fed de Filadelfia (Fed de Filadelfia): Se espera un 1,7 frente al -0,3 anterior.

14:30 – Solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU.: Se espera un 240.000 frente a las 263.000 anteriores.

16:00 – Índice Económico Líder (IEL) de EE. UU.: Se espera un -0,2% frente al -0,1% anterior.

16:30 – Inventarios de Gas Natural de EE. UU. (EIA): Se espera 81 bcf frente a los 71 bcf anteriores.

