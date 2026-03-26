Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. son el informe más relevante del calendario de hoy, ya que podrían interpretarse como una señal de la continua resiliencia de la economía estadounidense (lo que podría respaldar los rendimientos y el dólar, al tiempo que aumenta el riesgo inflacionario). Además, veremos datos sobre el sentimiento de las principales economías europeas y escucharemos los comentarios de Stephen Miran (Fed), sobre los riesgos de inflación. Sus declaraciones podrían servir como una especie de prueba de fuego para la postura de Kevin Warsh, quien se espera que asuma el liderazgo tras Jerome Powell.

Calendario económico del día

8:00 – Alemania: Índice de confianza del consumidor GfK para marzo: -27,3 (frente a -24,3 en la previsión anterior).

8:45 – Francia: Índice de confianza empresarial para marzo: 96 (frente a 97 en la previsión anterior).

Se espera que la confianza del consumidor alcance el 89% frente al 91% anterior.

10:00 – Italia: Índice de confianza del consumidor para marzo, se espera que alcance el 95,6% frente al 97,4% anterior.

10:00 – Noruega: Decisión del Banco de Noruega; se espera que los tipos de interés se mantengan en el 4%.

13:30 – EE. UU.: Solicitudes de subsidio por desempleo, se esperan 210.000 frente a las 205.000 de la semana pasada.

16:00 – EE. UU.: Índice de la Reserva Federal de Kansas City, se espera que alcance el 3% frente al 5% anterior.

21:00 – EE. UU.: Discurso de Lisa Cook (Reserva Federal)

23:00 – EE. UU.: Discurso de Stephen Miran (Reserva Federal)

Cotización del euro-dólar