Índice ISM manufacturero de EE. UU.: resultados superiores a lo esperado en todos los sectores.

Índice ISM manufacturero de EE. UU. (julio): 55,6 (estimado: 53,9; anterior: 53,3)

Precios pagados: 71,1 (estimado: 71,0; anterior: 73,0)

Nuevos pedidos: 56,7 (estimado: 56,7; anterior: 56,0)

Empleo: 52,8 (estimado: 50,0; anterior: 49,7)

El índice ISM manufacturero de julio, de 55,6, superó ampliamente la estimación de 53,9 y la lectura de junio de 53,3, marcando un máximo de cuatro años e indicando que la actividad manufacturera estadounidense se está acelerando notablemente en lugar de simplemente estabilizarse.

Superación contundente en todos los aspectos

Cada subcomponente principal sorprendió positivamente o coincidió con un sólido consenso: los precios pagados, en 71,1, se mantuvieron ligeramente por encima de la estimación de 71,0; el empleo aumentó a 52,8 frente a una previsión de 50,0 (entrando decisivamente en expansión); y los nuevos pedidos se mantuvieron firmes en 56,7, exactamente en línea con las expectativas. El aumento del empleo es particularmente notable dado que las nóminas manufactureras se habían estado contrayendo durante gran parte del año, con el índice situado por debajo de 50 tan recientemente como en la lectura de junio de 49,7.

Qué significa esto para la Reserva Federal

Históricamente, un índice de precios pagados superior a 70 ha sido una señal de alerta temprana de una inflación acelerada a nivel de productor, a menudo anticipando el IPC y el IPP entre uno y tres meses y precediendo cambios más restrictivos en la comunicación de la Reserva Federal. En combinación con un PMI general que alcanzó su nivel más alto en cuatro años y el regreso del empleo a la expansión, este conjunto de datos refuerza la narrativa de "economía resiliente, inflación persistente" que ha mantenido a la Reserva Federal cautelosa respecto a los recortes de tasas. El análisis de TD Economics del informe del mes anterior ya señalaba que los índices de precios pagados persistentemente elevados "mantienen a los responsables de la política monetaria cautelosos, limitando el margen para una flexibilización monetaria a corto plazo", una dinámica que este sólido dato de julio no hace sino reforzar.

En resumen, este es un dato que apunta a una postura restrictiva: un fuerte crecimiento, un empleo sólido y una elevada inflación de los precios de los insumos le dan a la Reserva Federal margen para mantener las tasas altas durante más tiempo, en lugar de acelerar cualquier ciclo de flexibilización.

Qué significa esto para el dólar estadounidense.

Históricamente, un dato del ISM que supera el consenso por este margen se interpreta como positivo para el dólar, ya que reduce las expectativas de recortes de tipos a corto plazo y pone de relieve el buen desempeño económico de EE. UU. frente a otros mercados desarrollados. La combinación de un dato principal que alcanza su nivel más alto en cuatro años, un empleo en expansión y una presión inflacionaria persistente impulsan al dólar, especialmente frente a las divisas cuyos bancos centrales siguen una senda de flexibilización monetaria más clara. Los mercados deben estar atentos a si esto se traduce en una revalorización de los futuros de los fondos federales: si los operadores retrasan aún más el momento del recorte de tipos, la fortaleza del dólar podría extenderse a otros pares del G10 en las sesiones posteriores a la publicación.

El dólar sube ligeramente tras la publicación.