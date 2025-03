¿Hundirán los aranceles el precio del maíz?

La guerra comercial iniciada por Donald Trump está en pleno apogeo. La batalla, que comenzó a principios de febrero, cambia constantemente de ritmo y dirección. Aunque los aranceles sobre China ya alcanzan el 20%, la situación con México, Canadá y el resto del mundo sigue siendo incierta. Los inversores esperan con impaciencia el 2 de abril, fecha en la que Estados Unidos impondrá aranceles recíprocos y decidirá el futuro del comercio con México y Canadá. Esto podría, por supuesto, desencadenar medidas de represalia contra Estados Unidos, un importante productor de muchos productos agrícolas clave. Desde la perspectiva de las exportaciones a China, la soja es crucial, mientras que México es el mayor importador mundial de maíz, principalmente de Estados Unidos. En caso de un fracaso en las negociaciones, ¿impondrá México aranceles sustanciales, paralizando así la industria agrícola estadounidense? ¿O Estados Unidos desviará su comercio a otros países? El mercado mundial del maíz: Panorama general El maíz es uno de los productos agrícolas más importantes del mundo, junto con el trigo, la soja y el arroz. A diferencia del trigo, la producción de maíz y soja se concentra en unas pocas regiones a nivel mundial. Estados Unidos es el líder indiscutible en la producción de maíz, seguido de China, Brasil y Argentina. Si bien la guerra en Ucrania ha puesto de relieve la producción de maíz de la región, Ucrania ocupa el séptimo lugar a nivel mundial, considerando a la UE como una sola entidad. La producción de maíz en la temporada 2024/2025 ha disminuido ligeramente en comparación con la temporada récord 2023/2024, mientras que el consumo ha aumentado marginalmente, lo que ha provocado un repunte de precios observado entre septiembre de 2024 y febrero de 2025. Sin embargo, las políticas arancelarias estadounidenses han provocado turbulencias en el mercado, en particular para el maíz, que ha experimentado el aumento de precio más significativo entre los principales granos. ¿Cuáles son las perspectivas futuras para el mercado del maíz? Estados Unidos es el mayor productor de maíz del mundo. Fuente: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB México: Un Importador Clave En términos de consumo, los principales actores son también los mayores productores. Estados Unidos es el principal consumidor mundial de maíz, seguido de China y Brasil. El maíz se utiliza principalmente para dos propósitos clave: la producción de etanol como biocombustible y la alimentación animal. El maíz destinado al consumo humano, directo o indirecto, es marginal. En consecuencia, los precios del maíz dependen en gran medida de los precios de los combustibles y la demanda ganadera. Cabe destacar que México es el mayor importador mundial de maíz, principalmente de Estados Unidos debido a su proximidad. Curiosamente, China no es un gran importador mundial, aunque su importancia ha ido en aumento desde 2021. A pesar de ser Estados Unidos el mayor exportador, China prácticamente no importa maíz de Estados Unidos. La guerra en Ucrania también ha transformado el comercio mundial de maíz. Antes de 2022, Europa importaba cantidades significativas de maíz estadounidense. Actualmente, los países de la UE dependen principalmente del suministro ucraniano, lo que pone de relieve la dependencia de los exportadores estadounidenses de México. México es el mayor importador de maíz del mundo, principalmente de Estados Unidos. Sin embargo, en caso de aranceles de represalia, México también podría importar de Brasil o Argentina. Fuente: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB Mejores perspectivas climáticas y aumento de la siembra de maíz El maíz y la soja se cultivan en regiones similares, dadas sus necesidades comparables. Por lo tanto, los agricultores pueden ajustar sus planes de siembra anualmente. Dados los precios relativamente más altos del maíz en comparación con la soja, se espera un aumento en la siembra de maíz. Se proyecta que los agricultores estadounidenses siembren 94 millones de acres, un aumento de casi 4 millones de acres, acercándose a los niveles récord de la temporada 2023/2024. Además, se espera un mayor rendimiento de las cosechas debido a la mejora de las condiciones climáticas. El fenómeno de El Niño, que trajo consigo sequía a Estados Unidos, está remitiendo, y los pronósticos de temperatura y lluvia indican condiciones favorables en el Cinturón Maicero de Estados Unidos. En caso de una interrupción del comercio con México, los agricultores estadounidenses podrían enfrentarse a un exceso de inventario, lo que afectaría significativamente los precios. El USDA pronostica una cuarta temporada consecutiva de caídas de precios. El informe de intenciones de siembra se publicará el 31 de marzo. La ausencia de El Niño se traduce en mejores condiciones de crecimiento para muchos productos agrícolas a nivel mundial. Históricamente, los índices negativos de El Niño solían provocar caídas de precios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La Importancia del Maíz para EE. UU. Si bien EE. UU. es reconocido por su producción agrícola, su importancia económica y comercial es relativamente moderada. Las exportaciones estadounidenses de maíz a México ascienden a aproximadamente 6 mil millones de dólares, mientras que el déficit comercial alcanzó casi 172 mil millones de dólares el año pasado. Sin embargo, el descontento público es considerable. Durante la guerra comercial anterior, los agricultores afectados recibieron subsidios. Actualmente, sin resolverse la situación, no se ha mencionado ningún subsidio. Cabe destacar que muchos votantes de Trump y republicanos son agricultores del Cinturón del Maíz, lo que podría tener un impacto significativo en las elecciones al Congreso en menos de dos años. El Futuro de los Precios del Maíz Aunque los precios del maíz, de 450 a 460 centavos por bushel, representan casi la mitad del máximo histórico de alrededor de 800 centavos por bushel, no son extremadamente bajos. Un aumento significativo de los inventarios en EE. UU. podría llevar a una situación similar a la del período 2015-2020, cuando los precios rondaron los 350 centavos por bushel. Sin embargo, esto dependerá del resultado de la guerra comercial, las perspectivas de producción relacionadas con el clima y la confianza de los inversores, que recientemente redujeron sus posiciones largas en futuros de maíz. Si bien el mercado del maíz no es crucial para la economía estadounidense en general, el descontento de un amplio grupo social podría indicar a otros que Donald Trump no prioriza sus intereses, lo que podría obstaculizar la reactivación económica prometida durante su campaña. El número de posiciones largas especulativas en futuros de maíz ha disminuido de casi 600.000 a 450.000. Históricamente, estas situaciones han provocado correcciones prolongadas del mercado, aunque los precios actuales del maíz no son excesivamente altos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB





