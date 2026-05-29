- Los datos de inflación en Alemania se sitúan por debajo de las expectativas
- Los precios han disminuido un 0,1% intermensual en mayo según el IPCA
- El par EUR/USD se mantiene por debajo de 1,166
- Los datos de inflación en Alemania se sitúan por debajo de las expectativas
- Los precios han disminuido un 0,1% intermensual en mayo según el IPCA
- El par EUR/USD se mantiene por debajo de 1,166
Los datos de inflación en Alemania se situaron por debajo de las expectativas del mercado, mostrando que los precios disminuyeron un 0,1% intermensual en mayo según el Índice de Precios al Consumidor Ajustado (IPCA) y hasta un 0,2% intermensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El comunicado tiene un tono claramente moderado de cara a la próxima reunión del Banco Central Europeo.
Inflación de Alemania
- IPCA alemán interanual (preliminar): 2,70% (previsión: 2,8%, anterior: 2,90%)
- IPC alemán interanual (preliminar): 2,60% (previsión: 2,9%, anterior: 2,90%)
- IPCA alemán mensual (preliminar): -0,10% (previsión: 0,0%, anterior: 0,50%)
- IPC alemán mensual (preliminar): -0,20% (previsión: 0,1%, anterior: 0,60%)
El par EUR/USD se mantiene hoy por debajo de 1,166 y sigue cotizando por debajo de la resistencia clave marcada por la EMA de 200 días (línea roja). El par se está consolidando actualmente en el rango de 1,1570–1,1760, mientras que las medias móviles se están aplanando, lo que sugiere la falta de un impulso direccional claro. Un RSI cercano a 47 y un MACD neutral indican un equilibrio entre compradores y vendedores. Desde una perspectiva técnica, una ruptura por encima de 1,1760 podría abrir el camino hacia 1,19, mientras que un movimiento por debajo de 1,1570 aumentaría el riesgo de una prueba de la zona de soporte de 1,14–1,15.
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