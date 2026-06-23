Durante los últimos dos años, los inversores se han centrado principalmente en la carrera tecnológica entre las mayores empresas que desarrollan inteligencia artificial. Sin embargo, surge cada vez más una nueva pregunta: ¿dónde empezará la IA a crear un valor comercial tangible para las empresas?

La última alianza entre IBM y OpenAI podría proporcionar parte de la respuesta. Las compañías han anunciado una colaboración destinada a aprovechar modelos avanzados de IA en el ámbito de la ciberseguridad empresarial. Aunque a primera vista pueda parecer simplemente otra asociación tecnológica, su importancia podría extenderse mucho más allá del propio sector de la seguridad informática.

IBM y OpenAI colaborarán para mejorar la ciberseguridad con IA

La ciberseguridad ha sido durante mucho tiempo una industria que lucha contra la escasez de profesionales cualificados. Al mismo tiempo, las organizaciones deben analizar un número creciente de alertas, incidentes y amenazas potenciales. En la práctica, esto genera una enorme demanda de soluciones capaces de automatizar tareas que actualmente realizan los analistas de seguridad.

Aquí es precisamente donde la inteligencia artificial puede encontrar una de sus aplicaciones comerciales más naturales. Los modelos de IA son cada vez más eficaces a la hora de analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y generar recomendaciones. Estas tareas se asemejan mucho a las responsabilidades diarias de los equipos de ciberseguridad.

Desde la perspectiva de OpenAI,. Hasta ahora, la empresa se ha asociado principalmente con ChatGPT y productos enfocados al consumidor. Sin embargo, cada vez está más claro que sus ambiciones a largo plazo van mucho más allá. El mercado empresarial ofrece presupuestos significativamente mayores y flujos de ingresos más previsibles que el segmento de consumo.

Para IBM, la asociación es igualmente importante. La compañía lleva años construyendo su posición como proveedora de soluciones para grandes empresas e instituciones. Integrar los modelos más avanzados de OpenAI en sus plataformas de seguridad podría permitir a IBM ofrecer a los clientes una nueva generación de servicios basados en la automatización de la ciberseguridad.

¿Qué implica el acuerdo de OpenAI e IBM para el sector de la IA?

Este movimiento también conviene analizarlo dentro del contexto más amplio de la evolución del mercado de la IA. En los últimos meses se ha prestado mucha atención a los fabricantes de chips, operadores de centros de datos y proveedores de infraestructura. Sin embargo, hay cada vez más indicios de que la próxima fase de crecimiento podría producirse en la capa de aplicación, es decir, en casos de uso empresarial específicos impulsados por la inteligencia artificial.

Si la IA realmente empieza a asumir algunas de las responsabilidades que actualmente gestionan los equipos de seguridad informática, podría convertirse en uno de los primeros ejemplos de monetización a gran escala de esta tecnología en el entorno empresarial. Por el mercado, esto sería una señal importante de que la inteligencia artificial se está desplazando gradualmente de la fase de construcción de infraestructura a la etapa de generación de beneficios operativos reales para las empresas.

Desde esta perspectiva, la alianza entre IBM y OpenAI representa una prueba más de que el mercado de la IA se está desplazando cada vez más de las preguntas sobre qué pueden hacer los modelos de IA a las preguntas sobre dónde y cómo generará ingresos esta tecnología.