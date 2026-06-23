- IBM y OpenAI colaborarán para llevar modelos avanzados de IA al ámbito de la ciberseguridad empresarial
- Para OpenAI, la colaboración con IBM se alinea con una estrategia de expansión de mercado más amplia. Para IBM, la colaboración le permitirá ofrecer una nueva generación de servicios basados en la automatización de la ciberseguridad.
- Si la IA asume labores que hasta ahora realizaban equipos de seguridad, podría convertirse en uno de los primeros ejemplos de monetización a gran escala de esta tecnología en el entorno empresarial.
- IBM y OpenAI colaborarán para llevar modelos avanzados de IA al ámbito de la ciberseguridad empresarial
- Para OpenAI, la colaboración con IBM se alinea con una estrategia de expansión de mercado más amplia. Para IBM, la colaboración le permitirá ofrecer una nueva generación de servicios basados en la automatización de la ciberseguridad.
- Si la IA asume labores que hasta ahora realizaban equipos de seguridad, podría convertirse en uno de los primeros ejemplos de monetización a gran escala de esta tecnología en el entorno empresarial.
Durante los últimos dos años, los inversores se han centrado principalmente en la carrera tecnológica entre las mayores empresas que desarrollan inteligencia artificial. Sin embargo, surge cada vez más una nueva pregunta: ¿dónde empezará la IA a crear un valor comercial tangible para las empresas?
La última alianza entre IBM y OpenAI podría proporcionar parte de la respuesta. Las compañías han anunciado una colaboración destinada a aprovechar modelos avanzados de IA en el ámbito de la ciberseguridad empresarial. Aunque a primera vista pueda parecer simplemente otra asociación tecnológica, su importancia podría extenderse mucho más allá del propio sector de la seguridad informática.
IBM y OpenAI colaborarán para mejorar la ciberseguridad con IA
La ciberseguridad ha sido durante mucho tiempo una industria que lucha contra la escasez de profesionales cualificados. Al mismo tiempo, las organizaciones deben analizar un número creciente de alertas, incidentes y amenazas potenciales. En la práctica, esto genera una enorme demanda de soluciones capaces de automatizar tareas que actualmente realizan los analistas de seguridad.
Aquí es precisamente donde la inteligencia artificial puede encontrar una de sus aplicaciones comerciales más naturales. Los modelos de IA son cada vez más eficaces a la hora de analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y generar recomendaciones. Estas tareas se asemejan mucho a las responsabilidades diarias de los equipos de ciberseguridad.Desde la perspectiva de OpenAI, la colaboración con IBM se alinea con una estrategia de expansión de mercado más amplia. Hasta ahora, la empresa se ha asociado principalmente con ChatGPT y productos enfocados al consumidor. Sin embargo, cada vez está más claro que sus ambiciones a largo plazo van mucho más allá. El mercado empresarial ofrece presupuestos significativamente mayores y flujos de ingresos más previsibles que el segmento de consumo.
Para IBM, la asociación es igualmente importante. La compañía lleva años construyendo su posición como proveedora de soluciones para grandes empresas e instituciones. Integrar los modelos más avanzados de OpenAI en sus plataformas de seguridad podría permitir a IBM ofrecer a los clientes una nueva generación de servicios basados en la automatización de la ciberseguridad.
¿Qué implica el acuerdo de OpenAI e IBM para el sector de la IA?
Este movimiento también conviene analizarlo dentro del contexto más amplio de la evolución del mercado de la IA. En los últimos meses se ha prestado mucha atención a los fabricantes de chips, operadores de centros de datos y proveedores de infraestructura. Sin embargo, hay cada vez más indicios de que la próxima fase de crecimiento podría producirse en la capa de aplicación, es decir, en casos de uso empresarial específicos impulsados por la inteligencia artificial.
Si la IA realmente empieza a asumir algunas de las responsabilidades que actualmente gestionan los equipos de seguridad informática, podría convertirse en uno de los primeros ejemplos de monetización a gran escala de esta tecnología en el entorno empresarial. Por el mercado, esto sería una señal importante de que la inteligencia artificial se está desplazando gradualmente de la fase de construcción de infraestructura a la etapa de generación de beneficios operativos reales para las empresas.
Desde esta perspectiva, la alianza entre IBM y OpenAI representa una prueba más de que el mercado de la IA se está desplazando cada vez más de las preguntas sobre qué pueden hacer los modelos de IA a las preguntas sobre dónde y cómo generará ingresos esta tecnología.
Las acciones de ACS corrigen un 3% en la jornada de hoy
Sorpasso en el Ibex 35: las acciones de Santander destronan a Inditex por capitalización bursátil
El Ibex 35 empieza la sesión corrigiendo
No modelos, sino potencia de cómputo: SpaceX está construyendo un nuevo pilar de la economía de la IA
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.