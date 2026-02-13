IBM va contracorriente: triplica el número de empleados de nivel inicial

- En un contexto marcado por despidos masivos en el sector tecnológico, IBM sorprende al anunciar un fuerte aumento en la contratación de perfiles de nivel inicial. La compañía apuesta por redefinir los roles en la era de la inteligencia artificial en lugar de eliminarlos, marcando un giro estratégico tras años de reducción de plantilla.
- En un contexto marcado por despidos masivos en el sector tecnológico, IBM sorprende al anunciar un fuerte aumento en la contratación de perfiles de nivel inicial. La compañía apuesta por redefinir los roles en la era de la inteligencia artificial en lugar de eliminarlos, marcando un giro estratégico tras años de reducción de plantilla.
En los últimos meses, los titulares han estado dominados por informes cada vez más preocupantes sobre el mercado laboral, especialmente para quienes inician su carrera profesional y para los vinculados al sector IT. Se estima que solo en 2025 alrededor de 250.000 personas en EE.UU. perdieron su empleo como parte de procesos de optimización de costos laborales. En este contexto, el anuncio de IBM destaca de forma llamativa.
Con más de 120 años de historia, IBM sigue siendo un actor relevante en la industria tecnológica. De hecho, la empresa es considerada uno de los pilares en la creación y desarrollo del sector IT moderno. Muchas de las soluciones actuales en computación y procesamiento de datos tienen, en algún punto de su evolución, la huella de IBM.
Su estrategia histórica ha sido pragmática, metódica y enfocada en resultados. Ese mismo enfoque está trasladando ahora al ámbito de la inteligencia artificial. Mientras algunos critican a la empresa por su conservadurismo, otros valoran su cautela. Esa prudencia quedó reflejada en un reciente anuncio sobre su política de contratación.
En una conferencia en Nueva York, la directora de Recursos Humanos de IBM, Nickle LaMoureux, afirmó de forma directa: “Sí, son todos esos roles que nos dijeron que la IA reemplazaría.” Según la compañía, la demanda de puestos de nivel inicial no está desapareciendo; lo que está cambiando es la naturaleza de esos roles.
IBM prevé aumentar la contratación “de forma generalizada”, aunque no ha proporcionado cifras concretas. Lo relevante es que esta política no continúa una tendencia previa, sino que supone una reversión clara.
De acuerdo con datos de Makrotrends, la empresa llevaba años reduciendo su plantilla, siendo 2019 el último año con crecimiento neto de empleados. En 2023, IBM habría recortado más del 10% de su fuerza laboral, iniciando 2026 con aproximadamente 290.000 empleados.
Por el tono de las declaraciones de sus representantes, podría especularse que la empresa fue demasiado optimista en la implementación interna de soluciones basadas en IA y que algunos de esos procesos requirieron ajustes posteriores. La decisión de reforzar la contratación podría interpretarse como una respuesta estratégica para corregir desequilibrios operativos.
IBM ha sobrevivido a dos guerras mundiales y múltiples crisis económicas. En contraste, muchos de sus competidores actuales difícilmente soportarían varios trimestres consecutivos con tasas de interés elevadas.
El Ibex 35 brilla en solitario: subidas fuertes en un mercado sin referencias
La IA dispara el miedo en los mercados: ¿están la banca, el SaaS, la logística y el real estate en peligro?
¿Qué inversiones podrían competir con la venta de la carta Pokémon de Logan Paul?
Resumen de mitad de sesión: Los bancos lideran las subidas en Europa
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.