Impulso alcista en las bolsas europeas

Los mercados europeos cotizan con sentimientos encontrados en este último día de la semana. El Dax 40 retrocede un 0,4%, aunque el índice todavía se encuentra en zona de máximos históricos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el mercado europeo en general, estamos observando un sentimiento relativamente positivo en los principales sectores económicos. Los sectores de la automoción y la moda están teniendo un buen desempeño. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 se encuentra nuevamente en las zonas de máximos históricos. El soporte más importante para el índice sigue siendo la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico) y el área de soporte de la zona de consolidación cerca de los 21.230 puntos. Hemos tenido una gran semana para las bolsas europeas. Parece que poco a poco el mercado empieza a incorporar en sus precios el escenario del fin de la guerra en Ucrania, que lleva tiempo resonando silenciosamente en los medios de comunicación. Trump y Putin han estado manteniendo conversaciones telefónicas, y de fondo se habla de que se espera una nueva reunión de mediación en Oriente Medio que siente las bases para un acuerdo bilateral. Aunque se trata de meras conjeturas y especulaciones del mercado, con la escasa recepción que ha tenido el anuncio de Trump sobre los aranceles de represalia, el mercado europeo cotiza al alza. El sector de las empresas de moda es el que tiene un mejor desempeño (impulsadas por los buenos resultados de Hermes y Moncler). Curiosamente, entre las mayores empresas automovilísticas expuestas a un posible aumento de la presión arancelaria se encuentra Volkswagen (VOW1.DE), ya que es la marca que más importa sus coches a EE.UU. Fuente: Bloomberg Financial LP El índice de referencia Euro Stoxx 50 rara vez ha estado tan sobrecomprado en los últimos cuatro años. Las acciones de United Internet (UTDI.DE) cayeron casi un 8% después de que los mayores costes presionaran los resultados de la compañía. Fuente: Bloomberg Financial LP

