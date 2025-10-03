¿Se ahogará la OPA BBVA-Sabadell en la orilla?

La OPA BBVA-Sabadell sigue en proceso, pero la información que llega del mercado no parece traer muy buenas noticias para BBVA. Aunque no se conozca información oficial sobre cómo va el proceso de aceptación, las fuentes del mercado no auguran nada nuevo.

La OPA BBVA-Sabadell no parece encajar

BBVA da información de como va el proceso de aceptación de la OPA y aunque esta misma semana el mexicano David Martínez aceptó acudir a la operación, algunas fuentes del mercado están diciendo que tan solo el 10% de los accionistas de Sabadell han acudido a la OPA y alrededor del 1% de los inversores minoristas. Esto supondría un golpe importante para la entidad vasca porque los recursos para incrementar la participación ya están llegando a su límite.

Pensamos que la aceptación de David Martínez debería estimular la aceptación por parte de los accionistas minoristas, pero también es importante señalar que dentro de este grupo hay muchos inversores que ven a Sabadell como parte de la cultura catalana y es muy complicado convencerles de que dejen esto de lado para aceptar una oferta que plantea muchas dudas.

El tiempo se acaba y el próximo viernes 10 de octubre será el último día del proceso de aceptación. De momento, sigue sin estar claro quién será el ganador de esta lucha corporativa.

Las acciones de BBVA suben un 77% en este 2025, mientras que las de Sabadell suben un 79%.

