Inditex se desploma un 5% tras la presentación de sus resultados trimestrales Las acciones de Inditex (ITX.ES) se desploman un 5% en la apertura después de que sus resultados hayan sido flojos y se han quedado por debajo de las estimaciones del consenso del mercado y de las propias estimaciones de XTB. El tipo de cambio tuvo un impacto importante en las cuentas de la compañía, y el mercado ya se fija en el crecimiento de este segundo trimestre.

Cifras clave de los resultados de Inditex del primer trimestre de 2025 Ingresos: 8.274 millones de euros, +1,5% frente al 1T2024 y -1,29% frente al consenso

EBIT: 1.641 millones de euros, +0,3% frente al 1T2024 y -0,74% frente al consenso

Beneficio neto: 1.305 millones de euros, +0,8% frente al 1T2024 y 0,09% frente al consenso Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Inditex El crecimiento de los ingresos de Inditex se ralentiza En líneas generales, pensamos que el primer trimestre del año de Iniditex ha sido malo. Si bien con los ajustes por año bisiesto y en moneda constante el crecimiento se ubica en el 5,3%, ligeramente mejor de lo que esperábamos, las cifras de beneficios han sido peores de lo esperado. Cabe señalar que todo esto se produce ante unas estimaciones que ya eran bastante pesimistas, lo que muestra el deterioro de los resultados en este comienzo de año. Finalmente, la debilidad de la demanda en la mayoría de sus mercados ha pasado factura a la compañía, así como un tipo de cambio que ha tenido un impacto negativo de alrededor de 3 puntos porcentuales, frente al 1% que estimaba para este año completo. Ante la debilidad del dólar, Inditex ha cambiado estas previsiones, que las ubica en el 3%. Las cifras de beneficios tampoco han sido demasiado positivas A pesar de la caída de los costes de la materia prima, el margen bruto de Inditex se ha mantenido en el 60,6%, lo que ya ha lastrado a las siguientes líneas de la cuenta de resultados. En concreto, los gastos de explotación crecieron un 2,3%, un ritmo mayor que el de las ventas. Esto ha provocado que el margen EBITDA se deteriore en 2 décimas, hasta el 28,9%. Si bien los gastos de amortización y depreciación han crecido en un 2,5%, se han ubicado por debajo de lo esperado. En cualquier caso, nos sorprende que con la bajada de los costes del transporte, tanto aéreo como marítimo, los gastos de explotación hayan crecido a tal ritmo. ¿Qué esperamos del segundo trimestre de Inditex? La buena noticia es que en el primer mes del segundo trimestre los ingresos a tipo de cambio constante han crecido un 6%, que supone un ritmo algo más sano y que nos parece razonable dado el complicado contexto que vivimos. En cualquier caso, lo que está claro es que Inditex vuelve a enfrentar de nuevo retos para crecer a ritmos de doble dígito, lo que puede deteriorar su múltiplo en el corto plazo. Además, la empresa está en una nueva fase de inversiones que deteriorarán la caja (como lo ha hecho en este primer trimestre), y perjudicarán también la cuenta de resultados siguientes por un incremento de la depreciación y amortización. Por ello, pensamos que en el corto plazo la cotización carece de catalizadores para conseguir fuertes subidas. Eso sí, de nuevo Inditex se encuentra en una fase de siembra, con el aumento de la capacidad logística, la expansión del nuevo sistema de alarmado o el modo viaje. Este último creemos que es una gran apuesta en el mercado del turismo de moda, que tiene una gran importancia en el sector lujo pero no está tan explotado en el segmento de masas. Todo ello probablemente dé sus frutos en el futuro. En la jornada de hoy, las acciones de Inditex se posicionan en la zona bajista del Ibex, con una notoria caída. En el acumulado del año, además, las acciones de Inditex descienden más del 5%. ¿Cómo comprar acciones de Inditex? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Inditex para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

