Inditex (ITX.ES) presenta unos resultados del segundo trimestre del año que se quedan por debajo de lo esperado y confirma la mala primera mitad que ha vivido el sector y en concreto la firma española. Sin embargo, el crecimiento obtenido en el último mes nos hace ser positivos y supera lo esperado. Sus acciones se disparan un 7%. Además, recordad que Inditex es una de las compañías de nuestra Selección de Ideas de XTB.





Cifras clave de los resultados de Inditex en el 2T2025:

Ingresos: 10.083 millones de euros, +1,69% interanual y -1,66% con respecto al consenso de analistas

EBIT: 1.931 millones de euros, +1,36% interanual y -0,21% con respecto al consenso de analistas

Beneficio neto: 1.486 millones de euros, +0,81% interanual y -2,31% con respecto al consenso de analistas

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Inditex del 2T2025

Los resultados de Inditex se quedan por debajo de nuestras estimaciones tanto en ingresos (5,1% a tipo de cambio constante frente al 6% estimado) como en el beneficio operativo (0,9% frente al 2,3% esperado), aunque el margen ha conseguido mantenerse estable. Además, la divisa ha tenido un impacto mayor al que esperábamos y la compañía está achacando la depreciación del dólar. De hecho, la compañía ha extendido el impacto esperado de la divisa desde el -3% hasta el -4% para el 2025, lo que pone aún más presión al crecimiento.

La generación de caja de Inditex se ha deteriorado, de manera importante debido al incremento de las cuentas a cobrar, aunque el capex se ha mantenido a raya. En general la evolución operativa del negocio continúa avanzando, con la reforma de sus tiendas y la aplicación del nuevo sistema de alarmado, que tendrá un impacto positivo en las ventas del grupo. Aunque el inventario se haya incrementado, creemos que se debió al aumento de las expectativas de crecimiento de este trimestre, tal y como se ha demostrado en el primer mes de ventas.

Por su parte, la mejor noticia para los inversores es que el crecimiento desde el 1 de agosto hasta el 8 de septiembre fue del 9%, por lo que vemos como el mercado se ha animado y continúa la tendencia positiva que parece que comenzó en julio. En general, creemos que los resultados han sido malos, pero el mercado está reaccionando de manera muy positiva a esta cifra de crecimiento porque supone volver a las tasas a las que Inditex nos venía acostumbrando. Sin embargo, aunque pensamos que el ritmo de las ventas mejorará en el tercer trimestre con respecto a la primera mitad del año, creemos que se ubicarán por debajo de este 9% de la primera parte del trimestre. El mercado se está centrando en el más corto plazo pero creemos que la clave de Inditex está en las inversiones actuales, que tendrán un impacto positivo que aún no están del todo recogido en sus cuentas. Aunque la mayoría de tiendas de Zara ya están adaptadas con el sistema de alarmado y el auto-cobro y esta marca representa más del 70% de las ventas, pensamos que todavía tiene un tiempo de adopción por parte de los clientes que al comienzo pueden ser reticientes al auto-cobro.

Por otro lado, creemos que Inditex seguirá mostrando información sobre Lefties, que está ganando tracción y que ha hecho a la compañía lanzar sus propias líneas de ropa debido a la eficiencia del inventario en el resto de sus marcas.

En definitiva, Inditex sigue mostrando solidez en su modelo de negocio, pero también está expuesta a los vaivenes del mercado de la moda.



Las acciones de Inditex caen un 9% en este 2025.

