Indra en máximos: La defensa y una cartera en récord reactivan el rally

Indra ha recuperado el pulso alcista y cotiza en el entorno de los 63-64 euros por acción, en máximos. La acción añade hoy otro 1,2% de subida, acumulando una revalorización superior al 30% en 2026, después de haber sido el mejor valor del Ibex 35 en 2025, con un avance del 184%.

La subida no ha sido lineal —el valor corrigió con fuerza entre marzo y julio—, pero la publicación de unas cuentas semestrales que baten expectativas, la visibilidad de su cartera de defensa y la reducción de incertidumbres de gobierno corporativo han devuelto a Indra a la zona de récords.

¿Los resultados de Indra justifican el movimiento?

Un catalizador clave son las cifras del primer semestre. Indra elevó los ingresos un 29,7%, hasta 3.179 millones de euros; el EBIT avanzó un 51%, hasta 316 millones, y el margen EBIT mejoró 1,3 puntos, al 9,9%. En el segundo trimestre, además, las ventas aceleraron hasta crecer un 43,5% y el EBIT un 73,4%, señales que el mercado interpreta como una mejora operativa, no solo como un aumento de volumen.

La compañía ha reiterado sus objetivos para 2026: ingresos superiores a 7.000 millones de euros en moneda local, EBIT por encima de 700 millones y flujo de caja libre superior a 375 millones. El respaldo de las guías, tras las cuentas, elimina parte del riesgo de ejecución que acompañaba a la fuerte revalorización bursátil.

El mercado pone en valor la visibilidad de Indra y su cartera récord

La cartera de pedidos alcanzó 20.533 millones al cierre de junio, un 117% más interanual, equivalente a 3,32 veces las ventas de los últimos doce meses. La contratación neta creció un 58%, hasta 5.010 millones. Actualmente, Indra está incorporando pedidos a un ritmo superior al de sus ingresos.

Esta cifra ofrece una visibilidad inusual sobre ventas futuras y explica que el mercado esté dispuesto a valorar al grupo en conjunto como una plataforma industrial de defensa, espacio y sistemas críticos. La división de Defensa concentra 11.746 millones de cartera, prácticamente el 57% del total, y su contratación creció un 120% en el semestre.

Defensa, el motor estructural de Indra

El rearme europeo, el objetivo español de elevar el gasto militar y los Programas Especiales de Modernización (PEM) han convertido a Defensa en la principal palanca de crecimiento. Las ventas de esta área se duplicaron en el semestre, hasta 973 millones, mientras que el EBIT aumentó un 82,6%, hasta 166 millones.

Entre los proyectos que nutren la actividad destacan Eurofighter, los PEM, los vehículos blindados 8x8 de TESS Defence, radares para Alemania y Ucrania, sistemas navales para India y la modernización de los submarinos S-80 españoles. A ello se une el acuerdo con la italiana IDV, del grupo Leonardo, para el futuro vehículo anfibio de combate de Infantería de Marina solicitado por Defensa.

El mercado también descuenta que la expansión no se limita al negocio militar tradicional. La consolidación de Hispasat e Hisdesat ha transformado el perímetro espacial; los ingresos de Espacio crecieron un 398% en el semestre y esa división aportó 2.873 millones a la cartera. Aunque buena parte de ese avance es inorgánico, el movimiento eleva la exposición del grupo a comunicaciones seguras, satélites y soberanía tecnológica.

Contratos internacionales y alivio corporativo

La diversificación internacional añade catalizadores concretos. En tráfico aéreo, la contratación creció un 57% gracias, entre otros factores, a radares de vigilancia para la FAA estadounidense, contratos en Emiratos Árabes, Egipto y España. En Movilidad, el contrato de 605 millones con Transport for London, junto con proyectos ferroviarios en Arabia Saudí elevó la contratación de la división un 317%.

En paralelo, la salida de EM&E del accionariado y las dimisiones asociadas de Ángel y Javier Escribano han reducido una fuente relevante de incertidumbre ligada a un potencial conflicto de interés. La nueva estructura, con Ángel Simón como presidente no ejecutivo y Josep María Recasens como consejero delegado, ha sido recibida como un paso hacia una gobernanza más estable, aunque el verdadero examen será la ejecución del próximo plan estratégico.

¿Qué vigila ahora el mercado?

La proximidad a máximos hace que el margen de error sea menor. Los próximos factores a seguir serán:

La presentación del nuevo plan estratégico y el grado de concreción de sus metas de crecimiento, márgenes y capital empleado.

La conversión de la cartera récord en ingresos y caja recurrente.

La rentabilidad de TESS Defence y de las adquisiciones de Hispasat, Hisdesat, AERTEC, Micronav y Global ATS.

La continuidad del ciclo de gasto europeo en defensa y la ejecución de los PEM.

La evolución de Minsait y Movilidad, negocios cuyo crecimiento y márgenes son sensiblemente inferiores a los de Defensa.

La tesis alcista de Indra se apoya, por tanto, en fundamentos operativos tangibles: más pedidos, mayor peso de negocios estratégicos y de alto margen, mejora de la rentabilidad y un ciclo estructural favorable para la defensa europea. Pero con la acción rozando los 64 euros, el mercado exigirá que esa promesa se traduzca en ejecución sostenida y no únicamente en cartera contratada.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

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