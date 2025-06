Informe de los NFPs y reunión del BCE

Tras la señal de alerta del mercado laboral estadounidense con los datos excepcionalmente débiles de ADP, la atención de los inversores se centra en el informe de NFP de hoy. Las expectativas del mercado son relativamente bajas en comparación con el mes anterior (se prevé una disminución de alrededor de 50.000 nuevos empleos), por lo que una sorpresa negativa podría confirmar las preocupaciones sobre la situación del empleo en EE. UU. y alimentar aún más las esperanzas de un regreso a los recortes de tipos de interés. Además de los datos macroeconómicos, hoy se presentarán numerosos eventos de política monetaria, lo que podría provocar una mayor volatilidad en el mercado cambiario. Antes de la publicación del NFP, conoceremos la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés para la Eurozona, seguida de una rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Por la tarde también escucharemos a miembros de la Fed, el Banco de Canadá y el Bundesbank. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Seminario de la BCE en directo Sigue en directo la comparecencia de Christine Lagarde, de la BCE, ante los medios. Desde las 14:00 estaremos en directo con Javier Cabrera :

