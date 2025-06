Los datos del PCE de EE. UU. y de la Universidad de Michigan en el foco del mercado

Los índices bursátiles suben a ambos lados del Atlántico, con los futuros estadounidenses subiendo entre un 0,2% y un 0,3%. Los avances en Europa son aún más pronunciadas: el CAC 40 francés ha subido más de un 1%, mientras que el Dax 40 alemán avanza un 0,5%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados esperan datos clave de EE. UU.: el informe de inflación del PCE y la lectura final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. China confirmó conversaciones constructivas con EE. UU. en Londres; según un comunicado del Ministerio de Comercio chino, EE. UU. se ha comprometido a eliminar las barreras de exportación desfavorables para las empresas chinas. 13:30 P.M – Datos de inflación PCE de EE. UU. para mayo: PCE General (Interanual): 2,3% previsto vs. 2,1% anterior

PCE General (Mensual): 0,1% previsto vs. 0,1% anterior

PCE Subyacente (Interanual): 2,6% previsto vs. 2,5% anterior

PCE Subyacente (Mensual): 0,1% previsto vs. 0,1% anterior

Gasto Personal (Mensual): 0,1% previsto vs. 0,2% anterior

Ingresos Personales (Mensual): 0,3% previsto vs. 0,8% anterior 14:00 P.M – Informe Final de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (junio): Sentimiento del Consumidor: 60,5 previsto vs. 60,5 anterior

Condiciones Actuales: 63,2 previsto vs. 63,7 anterior

Expectativas de Inflación a 1 Año (Final): 4,1% (sin cambios)

Inflación a 5 Años Expectativas: 6,2% vs. 6,1% anterior Discursos de los bancos centrales: 11:00 – Olli Rehn, del BCE 11:30 – John Williams, de la Fed 13:15 – Adriana Kugler, de la Fed (Hammack asume error tipográfico) 16:00 – Piero Cipollone, del BCE

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.