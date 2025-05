Informe de materias primas

Petróleo El precio actual del crudo Brent ronda los 65 dólares por barril, mientras que el del WTI ronda los 62 dólares. En las últimas semanas, la caída en los mercados minoristas de combustibles se ha ralentizado. El petróleo crudo sigue respondiendo positivamente a las noticias sobre la reducción de aranceles entre EE. UU. y China. Sin embargo, la rebaja de la calificación crediticia de EE. UU. por parte de Moody's ha sido un factor negativo.

La OPEP+ está acelerando la reducción de los recortes voluntarios de producción (2,2 millones de barriles diarios), lo que podría impulsar la oferta y aumentar el riesgo de sobreoferta a partir del cuarto trimestre de 2025. Las previsiones del precio del petróleo para 2025 se han revisado a la baja, a 65 dólares por barril para el Brent, lo que refleja el aumento de la oferta y la incertidumbre de la demanda. El aumento de la producción de Brasil, el Golfo de México y Guyana también contribuye a la oferta mundial. Las previsiones para el segundo semestre de 2025 sugieren una volatilidad moderada y una posible caída de los precios del petróleo Brent hacia los 60 dólares, o incluso menos, en 2026. Las variables clave incluyen las decisiones de la OPEP+ y el ritmo de crecimiento económico de China y Estados Unidos. Precio del barril West Texas El barril de crudo se consolida entre los 61$ y los 64$ por barril. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Gas natural Los precios del gas natural en EE. UU. continúan bajando debido a la escasa demanda y al clima templado, lo que reduce la necesidad de generación de energía. Los inventarios actuales de gas superan en casi un 3 % el promedio de los últimos tres años, lo que indica un ritmo de recuperación adecuado de cara a la próxima temporada de invierno. Los inventarios aumentaron en 110 bcf la semana pasada. Las últimas previsiones meteorológicas indican que las temperaturas más frías podrían persistir hasta finales de mayo y principios de junio, lo que frenaría aún más la demanda de electricidad. El Edison Electric Institute informa que la generación de energía la semana pasada fue casi un 3 % inferior a la del año anterior. Sin embargo, en las últimas 52 semanas, la generación aumentó un 3,6 % en comparación con el mismo período anterior.

Hasta el lunes, la producción de gas alcanzó los 106,3 bcfd, mientras que la demanda totalizó los 65,5 bcfd. Las exportaciones de GNL se situaron en 15,2 bcfd. Los precios del GNL siguen bajo presión. Las previsiones del precio del gas TTF para 2025 se han reducido a 12,6 $/MMBtu, debido a la menor demanda en Asia y a la mayor flexibilidad de almacenamiento de la UE. Precio del gas natural El gas se acerca al soporte clave de $3/MMBtu en medio de un clima primaveral templado en EE. UU. La próxima renovación de contratos podría añadir aproximadamente $0,40 a los precios. Sin embargo, podría haber mayor presión bajista y una cotización dentro de un rango, como sugiere la estacionalidad. Fuente: xStation5 Oro El oro alcanzó un máximo histórico de $3,500/oz en abril, antes de corregir a los niveles actuales, cercanos a $3,220-3,240/oz. El aumento de precios se ha visto impulsado por la incertidumbre económica, las tensiones geopolíticas y las expectativas de flexibilización de la política monetaria por parte de los principales bancos centrales.

La fuerte demanda de los bancos centrales y los ETF, junto con la oferta limitada, sigue impulsando los precios altos. Las previsiones para 2025 siguen siendo dispares: la mayoría de los analistas esperan precios elevados sostenidos (3,200-3,500/oz), aunque los escenarios cautelosos (2,500-3,000/oz) son cada vez más frecuentes.

Goldman Sachs mantiene su previsión en $3,700/oz para este año. Sin embargo, el objetivo alcista anterior de $4,500/oz parece inalcanzable ante la disminución de las tensiones comerciales.

El Banco Popular de China aumentó sus reservas de oro en abril, lo que marca la sexta compra consecutiva. La demanda de inversión física —que abarca bancos centrales, monedas, lingotes y ETF— se encuentra actualmente en su máximo histórico. Una reciente rebaja de la calificación crediticia de EE. UU., impulsada por la preocupación por la estabilidad financiera, añade otro potencial impulsor alcista para el oro. La deuda nacional estadounidense supera ya los 36 billones de dólares. La demanda de los bancos centrales sigue siendo fuerte. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La demanda total de inversión física en oro está en máximos históricos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Cacao Tras ganancias récord en 2024 (hasta 12.900 dólares por tonelada), los precios del cacao cayeron más de un 30 % en 2025, pero recientemente repuntaron por encima de los 11.000 dólares.

La disminución de este año se debe a la mejora de las perspectivas de producción y a las expectativas de un excedente de oferta (142.000 toneladas para la temporada 2024/25). Sin embargo, es posible una revisión a la baja debido a las recientes y escasas entregas de Costa de Marfil.

Los principales productores (Costa de Marfil, Ghana) siguen enfrentándose a problemas estructurales: el envejecimiento de las plantaciones, las enfermedades de las plantas y el cambio climático. A pesar de los pronósticos optimistas, las condiciones meteorológicas y la calidad de los cultivos siguen siendo motivo de preocupación. La caída de los precios ha reducido la demanda, y los productores de chocolate han anunciado subidas de los precios al por menor para 2025 para compensar los aumentos previos de los costos.

Se proyecta el primer excedente de oferta en cuatro años, aunque el mercado sigue siendo vulnerable a las perturbaciones climáticas y estructurales en África Occidental. Si el clima no mejora, las expectativas de producción para 2025/26 podrían disminuir, lo que podría impulsar los precios por encima de los 12.000 dólares por tonelada.

Ghana planea adquirir 200.000 hectáreas para plantaciones de cacao. La producción de cacao de Ghana ha caído a mínimos históricos, situándose actualmente entre 400.000 y 500.000 toneladas, frente a más de 1 millón de toneladas hace unos años.

Las entregas de cacao en Costa de Marfil alcanzaron los 1,58 millones de toneladas al 18 de mayo, un 10,5 % más interanual. Precio del cacao Fuente: xStation5

