Informe de materias primas : el efecto de la incertidumbre

El panorama de las materias primas refleja un escenario de alta volatilidad e incertidumbre. En el sector petrolero, las declaraciones de líderes mundiales, los ajustes en la producción de la OPEP+ y las estrategias energéticas en EE.UU. están presionado los precios, mientras que la evolución de reservas y las posiciones en futuros muestra señales mixtas. Por su parte, el oro se consolida como refugio en medio de la debilidad del dólar y expectativas de recortes de tipos. En el mercado del cacao, la desconexión entre el mercado de futuros y la realidad física genera volatilidad, a pesar de las valoraciones basadas en la relación stock-consumo. Finalmente, el maíz estadounidense se enfrenta a desafíos derivados de la incertidumbre arancelaria, que afecta tanto las exportaciones como las posiciones en el mercado, evidenciando un panorama complejo y altamente interconectado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Petróleo El mercado del petróleo sigue bajo presión debido a factores económicos, geopolíticos y decisiones estratégicas. Las declaraciones de Donald Trump, los datos de inflación en China y las políticas de producción de la OPEP+ están influyendo en los precios. Donald Trump y la economía: Está dispuesto a sacrificar el crecimiento económico para mantener su agenda comercial, señalando que EE.UU. debe atravesar un período de transición.

Está dispuesto a sacrificar el crecimiento económico para mantener su agenda comercial, señalando que EE.UU. debe atravesar un período de transición. Inflación en China : La inflación del IPC cayó un -0,7% interanual en febrero (frente a -0,4% esperado), y el IPP descendió un -2,2%, reflejando una débil demanda.

: La inflación del IPC cayó un -0,7% interanual en febrero (frente a -0,4% esperado), y el IPP descendió un -2,2%, reflejando una débil demanda. Producción de la OPEP+: Se prevé un aumento de 138.000 barriles por día en abril, mientras que en febrero la producción subió 320.000 bpd, alcanzando 27,35 millones bpd (máximo en 14 meses).

Se prevé un aumento de 138.000 barriles por día en abril, mientras que en febrero la producción subió 320.000 bpd, alcanzando 27,35 millones bpd (máximo en 14 meses). Estados Unidos e Irán: EE.UU. busca restringir las exportaciones de petróleo iraní, con posibles inspecciones o bloqueos de petroleros.

EE.UU. busca restringir las exportaciones de petróleo iraní, con posibles inspecciones o bloqueos de petroleros. Estrategia energética de EE.UU .: El Secretario de Energía, Wright, defiende la política “drill baby drill” y planea solicitar 20.000 millones de dólares para reponer reservas estratégicas.

.: El Secretario de Energía, Wright, defiende la política “drill baby drill” y planea solicitar 20.000 millones de dólares para reponer reservas estratégicas. Reposición de reservas: A un precio de 70 dólares por barril, se podrían comprar 285 millones de barriles, casi completando las reservas, aunque el proceso tomaría varios años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. Las reservas estratégicas actualmente se sitúan en 395 millones de barriles y son inferiores a las reservas comerciales. La compra de 285 millones de barriles equivale a solo 3 días de demanda global, pero a un ritmo rápido podría generar un impacto significativo en el mercado del petróleo. Las posiciones en petróleo WTI han caído al nivel más bajo desde septiembre de 2024. Anteriormente, con una posición neta de alrededor de 150.000 contratos, se observó una señal contraria en el mercado del petróleo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. En el caso del petróleo Brent, se observa una clara reducción de posiciones largas, aunque aún no se puede hablar de una sobreventa excesiva. Una caída en el número de contratos largos a alrededor de 200.000 podría generar una señal contraria. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. El petróleo WTI cerró el 10 de marzo en su nivel más bajo desde 2021. Actualmente, los precios están repuntando hacia los 67 USD por barril, aunque la zona de 67-68 USD puede considerarse una zona de oferta. Fuente: Plataforma de XTB El Oro El oro se mantiene en niveles elevados en un contexto de incertidumbre sobre el comercio internacional. La debilidad del dólar y las expectativas de recortes en los tipos de interés en EE.UU. están influyendo en su demanda. Incertidumbre y refugio: La incertidumbre en el comercio internacional mantiene el oro en niveles altos.

La incertidumbre en el comercio internacional mantiene el oro en niveles altos. Debilidad del dólar: La caída del dólar podría reducir el valor de las reservas de divisas de los bancos centrales, impulsando la compra de oro por parte de estas instituciones.

La caída del dólar podría reducir el valor de las reservas de divisas de los bancos centrales, impulsando la compra de oro por parte de estas instituciones. Compras de bancos centrales: En los últimos tres años, los bancos centrales han adquirido más de 1.000 toneladas de oro anualmente, representando más del 20% de la demanda global.

En los últimos tres años, los bancos centrales han adquirido más de 1.000 toneladas de oro anualmente, representando más del 20% de la demanda global. Expectativas de recortes de tasas en EE.UU. : A pesar de la resistencia de Jerome Powell, el mercado anticipa al menos tres recortes este año, con la tasa a futuro en 3,5% (frente al 4% estimado recientemente).

: A pesar de la resistencia de Jerome Powell, el mercado anticipa al menos tres recortes este año, con la tasa a futuro en 3,5% (frente al 4% estimado recientemente). Retiro de inversores especulativos: Aunque la incertidumbre geopolítica debería impulsar al oro, algunos inversores están saliendo del mercado, posiblemente en busca de liquidez tras la reciente venta masiva en la bolsa. Fuente: Plataforma de XTB El oro no ha alcanzado un nuevo máximo histórico desde el 25 de febrero. Sin embargo, un aumento hasta aproximadamente 2.938 USD por onza establecería un nuevo pico más alto tras la última corrección, lo que indicaría una mayor presión alcista. Actualmente, se ha formado un patrón de triángulo en el gráfico, con un rango que sugiere un nivel de alrededor de 2.770 USD si los precios rompen a la baja, y aproximadamente 3.010 USD si rompen al alza. El Cacao El mercado de futuros de cacao en la ICE parece estar desconectado de la realidad del mercado físico, según Hershey, uno de los mayores productores de chocolate en EE.UU. y a nivel global. La caída en el número de contratos de futuros ha reducido la liquidez y aumentado la volatilidad. Desconexión del mercado: Hershey señala que los precios de los futuros no reflejan la realidad del mercado físico de cacao.

Hershey señala que los precios de los futuros no reflejan la realidad del mercado físico de cacao. Menos contratos, más volatilidad: La disminución de contratos de futuros ha llevado a una menor liquidez y mayor inestabilidad en los precios.

La disminución de contratos de futuros ha llevado a una menor liquidez y mayor inestabilidad en los precios. Estimación de precios: Según la vicepresidenta de Hershey, Tricia Branningan, el precio del cacao debería situarse entre 3.000 y 5.000 USD por tonelada, basándose en la relación stock-consumo. Si los cambios en los precios reaccionaran a las variaciones en el número de contratos de futuros con un retraso de un año, el precio podría estar cerca de un suelo. Actualmente, la variación interanual del precio es de aproximadamente un 13%, mientras que el número de posiciones abiertas ha caído un 51% interanual. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. El último informe de la ICCO muestra una significativa expectativa de disminución en la demanda de cacao, mientras que la producción está repuntando. Desde el inicio de este año, el precio ya ha caído casi un 30%. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. Si el comportamiento del precio promedio a cinco años fuera un punto de referencia, el precio podría estar cerca de su punto más bajo. Sin embargo, el promedio a largo plazo sugiere que el fondo local podría llegar un poco más tarde. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. Las existencias en ICE ya están repuntando y se encuentran en sus niveles más altos desde diciembre. Sin embargo, es importante señalar que esto se ajusta a los patrones estacionales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. El maíz El mercado del maíz en EE.UU. se enfrenta a varios factores de incertidumbre, especialmente debido a las preocupaciones sobre los aranceles comerciales. Esto está afectando las exportaciones y las posiciones en el mercado. A continuación, los puntos clave: Destinos principales de exportación: El maíz estadounidense se exporta principalmente a México, Japón, Canadá y China.

El maíz estadounidense se exporta principalmente a México, Japón, Canadá y China. Incertidumbre por aranceles: La incertidumbre sobre los aranceles está provocando la suspensión de las entregas de contratos.

La incertidumbre sobre los aranceles está provocando la suspensión de las entregas de contratos. Granos esperando carga: Actualmente, 11 millones de toneladas de maíz están esperando ser cargadas en EE. UU. (vendidas pero no enviadas). La imposición de tarifas podría llevar a la cancelación de estas entregas.

Actualmente, 11 millones de toneladas de maíz están esperando ser cargadas en EE. UU. (vendidas pero no enviadas). La imposición de tarifas podría llevar a la cancelación de estas entregas. Reducción de posiciones largas: La retórica sobre las tarifas ha provocado una reducción significativa de las posiciones largas en el mercado del maíz, a pesar de que el informe WASDE anterior mostró una disminución en los niveles esperados de existencias.

La retórica sobre las tarifas ha provocado una reducción significativa de las posiciones largas en el mercado del maíz, a pesar de que el informe WASDE anterior mostró una disminución en los niveles esperados de existencias. Informe sobre siembras : A fin de mes, se publicará un informe sobre las perspectivas de siembra, donde se espera que los agricultores estadounidenses aumenten las siembras de maíz en comparación con la soja debido a una mayor rentabilidad.

: A fin de mes, se publicará un informe sobre las perspectivas de siembra, donde se espera que los agricultores estadounidenses aumenten las siembras de maíz en comparación con la soja debido a una mayor rentabilidad. Aumento en exportaciones: Desde principios de este año, las exportaciones de maíz han sido mayores que el año pasado, lo que podría estar relacionado con la preocupación por las tarifas. Las inspecciones de maíz destinado a la exportación aumentaron un 33% este año, alcanzando 29,08 millones de toneladas, en comparación con 21,86 millones de toneladas el año pasado en el mismo período. Fuente: Bloomberg Finance LP, DOA. Una cantidad significativa de grano permanece en los puertos de EE.UU., esperando con incertidumbre las decisiones sobre tarifas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. En las últimas dos semanas, se ha observado una reducción notable de las posiciones largas en maíz, aunque las posiciones cortas no han aumentado.

