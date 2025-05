Informe de materias primas: El oro continúa subiendo

Oro El oro continúa su fuerte repunte esta semana, superando nuevamente los $3.300 por onza, impulsado por los temores renovados a una escalada arancelaria en EE. UU. La semana pasada, un informe del Consejo Mundial del Oro mostró una demanda sólida continua por parte de los bancos centrales en el primer trimestre, aunque ligeramente inferior al cuarto trimestre de 2024. Al mismo tiempo, la demanda de ETF se disparó, alcanzando su nivel trimestral más alto en tres años. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mañana, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés. Mientras Trump presiona para una bajada, las condiciones económicas actuales en EE. UU. —caracterizadas por un mercado laboral fuerte y riesgos elevados de inflación— no justifican un recorte. Los recientes datos de empleo (NFP) fueron sólidos, y el subíndice de precios del ISM de servicios se disparó, señalando presiones inflacionarias crecientes. Aunque el mercado físico de oro se mantiene sólido, las posiciones en futuros siguen reduciéndose. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los ETF vendieron ligeramente durante la última corrección, pero el reciente repunte probablemente vuelva a atraer el interés y asignación de los inversores. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los precios del oro han subido alrededor del 30% en lo que va de año —muy por encima de las ganancias del año pasado y más del triple del rendimiento medio a cinco años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Cacao Las entregas a los puertos han disminuido notablemente. En la semana que terminó el 3 de mayo, solo se entregaron 30.000 toneladas de cacao a los puertos de Costa de Marfil. Desde el 1 de octubre, las entregas totales alcanzan 1,53 millones de toneladas, frente a 1,37 millones en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un aumento interanual del 11%. Los agricultores en Costa de Marfil informan de una mejora en las condiciones de los árboles de cacao, con una floración continua, lo que podría prolongar la cosecha intermedia iniciada en abril. Sin embargo, los procesadores están preocupados por la disminución de la calidad del grano. Procesadores en Costa de Marfil señalan que entre el 5 y el 6% de los granos en las entregas recientes no son aptos para procesar, frente a solo el 1% durante la cosecha principal. Los inventarios supervisados por ICE continúan aumentando y ya han superado los 2 millones de sacos, alcanzando un máximo de siete años. Nigeria, el tercer mayor productor africano, vio sus exportaciones aumentar un 24% interanual en marzo, hasta 27.500 toneladas. Sin embargo, su volumen de exportación sigue siendo significativamente inferior al de Costa de Marfil, que entrega más cacao semanalmente. En EE. UU., la demanda de chocolate está disminuyendo, según Hershey, uno de los mayores productores. Las ventas del primer trimestre cayeron un 14% interanual, tras un aumento del 6% en el cuarto trimestre de 2024. Hershey advierte que los aranceles podrían incrementar aún más los costes, lo que llevaría a precios más altos de los productos y posiblemente a una menor demanda. La empresa está presionando para que el cacao quede excluido de los aranceles comerciales, destacando que no se puede cultivar cacao en EE. UU. Norteamérica es el segundo mayor mercado de cacao del mundo, después de Europa. EE. UU. obtiene la mayor parte de su cacao de Costa de Marfil y Ghana. Actualmente, existe un arancel del 10%, mientras que anteriores tarifas recíprocas impusieron una tasa del 21% a Costa de Marfil, que sería la más alta entre todas las naciones africanas. Los inventarios de cacao supervisados por ICE ya han aumentado considerablemente, pero siguen siendo extremadamente bajos en términos históricos. Cabe destacar que las caídas anteriores de existencias (posteriores al año 2000) también mostraron aumentos temporales tras la cosecha principal. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Sin embargo, los inventarios europeos de cacao han dejado de caer, lo que podría ser un indicador clave de estabilización de la demanda. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los precios del cacao están bajando actualmente, en línea con los patrones estacionales a largo plazo. Históricamente, la tendencia sugiere debilidad continuada hasta mediados de año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

