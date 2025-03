Informe de materias primas: El precio del petróleo remonta

Los precios del petróleo están repuntando, principalmente por razones geopolíticas. Sin embargo, cabe destacar que el diferencial de precios (crack spread) como indicador adelantado se ha mantenido en un nivel elevado desde casi principios de año, lo que sugiere precios más altos en el futuro cercano. Precio del petróleo El aumento de la tensión en Oriente Medio tras los ataques aéreos estadounidenses contra posiciones hutíes en Yemen provocó un aumento de precios a principios de la nueva semana. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Donald Trump indicó que Irán será responsable de cualquier ataque de los hutíes. Una conversación entre Trump y Putin sobre un alto el fuego en Ucrania está programada para el martes 18 de marzo. Israel está llevando a cabo ataques en la Franja de Gaza tras el fracaso de las conversaciones de paz. Se espera que la OPEP+ aumente la producción a partir del 1 de abril, lo que podría generar un exceso de oferta a finales de este año. Se prevé que la producción mensual aumente en 138.000 barriles diarios. Goldman Sachs ha reducido sus previsiones de precios del petróleo para 2025, indicando que el crudo Brent se situará en 71 dólares y el WTI en 67 dólares por barril. El pronóstico anterior para el WTI era de 72 USD por barril. Goldman Sachs indica que la demanda de petróleo este año crecerá tan solo 0,9 millones de barriles diarios. Macquarie Group proyecta precios del Brent en un promedio de 68 USD por barril en 2025. La compañía indica que es posible que se produzcan caídas de precios por debajo de los 60 USD, pero que serán de corta duración. No se esperan caídas a alrededor de 40 USD por barril. China está limitando las compras de petróleo ruso debido a las recientes sanciones estadounidenses contra Rusia, dirigidas principalmente a flotas fantasma y a algunas compañías petroleras rusas. Donald Trump amenazó a Rusia con endurecer las sanciones si no muestra disposición a establecer un alto el fuego con Ucrania. El mercado aún espera un alto el fuego en Ucrania, lo que limita posibles aumentos adicionales en el mercado petrolero. Los inventarios de petróleo y productos derivados en EE. UU. se han acercado a los niveles del año pasado, lo que podría indicar una demanda limitada a corto plazo o un exceso de oferta. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El crudo WTI supera los 68 USD por barril y se acerca a una prueba del promedio de 25 sesiones, que se ha mantenido por encima del precio actual desde finales de enero. El límite superior del canal de tendencia bajista se encuentra ligeramente por encima. Fuente: xStation5 Precio del Maíz Las perspectivas meteorológicas en Brasil están mejorando tras las condiciones actuales muy secas. Se espera un aumento de las precipitaciones desde finales de marzo hasta abril, lo cual será crucial para los cultivos de maíz. La situación meteorológica en EE. UU., en lo que respecta al maíz y el trigo, se presenta desfavorable. La humedad del suelo se mantiene baja, un factor clave de cara a la próxima siembra. Las exportaciones de maíz de EE. UU. avanzan a un ritmo más rápido que en los últimos 5 años. Los aranceles comerciales a México y Canadá podrían dar lugar a represalias en el mercado de granos. México es el mayor receptor de maíz estadounidense. A finales de marzo, conoceremos otro informe sobre las perspectivas de siembra, que podría ser clave para el maíz y la soja. Las exportaciones de maíz en EE. UU. avanzan al ritmo más rápido en cinco años. Fuente: Bloomberg Finance LP La estructura temporal del maíz se ha estancado significativamente, lo que podría indicar una menor demanda a corto plazo o expectativas de una mayor oferta en el futuro próximo. Fuente: Bloomberg Finance LP Continúa la reducción de posiciones largas en el mercado del maíz. Por otro lado, el número de posiciones cortas no aumenta, como ocurrió, por ejemplo, en 2023. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB A nivel mundial, observamos existencias finales de maíz muy bajas. Sin embargo, estas siguen siendo aproximadamente el doble de altas que hace 10 años.

