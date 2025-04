Informe de resultados de Procter & Gamble

Las acciones de Procter & Gamble (PG.US) se ven afectadas tras su informe de resultados del tercer trimestre, ya que el gigante de bienes de consumo redujo sus perspectivas para todo el año ante la creciente incertidumbre generada por las políticas arancelarias estadounidenses y la creciente demanda de los consumidores. El fabricante del detergente Tide y los productos para el cuidado de la piel Olay presentó resultados dispares que pusieron de manifiesto las dificultades que enfrentan las empresas de bienes de consumo básico en el contexto económico actual. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Procter & Gamble no convence El rendimiento del tercer trimestre de P&G presentó un panorama dispar, con un beneficio neto por acción de $1,54, superando ligeramente las expectativas de los analistas de $1,53. Sin embargo, las ventas netas de $19.780 millones cayeron un 2% interanual y no alcanzaron las estimaciones de consenso de $20.220 millones. El crecimiento orgánico de las ventas de la compañía, de tan solo un 1%, fue significativamente inferior al 2,53% esperado, impulsado íntegramente por el aumento de precios, mientras que el volumen orgánico se mantuvo estable en general. P&G logró aumentar sus beneficios a pesar del déficit de ingresos, con un ligero aumento del beneficio neto hasta los $3.770 millones, en comparación con los $3.750 millones del mismo periodo del año anterior. Fuente: Bloomberg L.P. El rendimiento de P&G en todos los segmentos de producto reveló un panorama de consumo dividido. Los productos de belleza y cuidado personal mostraron resiliencia, con un crecimiento orgánico de las ventas del 2% y el 3%, respectivamente, superando las estimaciones de los analistas. Los productos de cuidado de la salud destacaron con un crecimiento orgánico del 4%, lo que sugiere que los consumidores siguen priorizando las compras relacionadas con la salud. Sin embargo, el segmento más grande de la compañía, Cuidado Textil y del Hogar, registró ventas orgánicas estancadas, frente a las expectativas de un crecimiento del 2,7%, mientras que los productos de Cuidado del Bebé, Femenino y Familiar disminuyeron un 1%, a pesar de las previsiones de un crecimiento del 2,82%. Esta debilidad de la categoría pone de manifiesto el cambio en las prioridades de los consumidores y la posible tendencia a la baja en los productos básicos para el hogar. La incertidumbre arancelaria genera obstáculos El director ejecutivo, Jon Moeller, reconoció el entorno complejo, señalando que P&G registró un modesto crecimiento orgánico de las ventas y las ganancias por acción (EPS) este trimestre en un entorno geopolítico y de consumo complejo y volátil. La compañía citó específicamente las preocupaciones arancelarias entre los factores que llevaron a la reducción de sus perspectivas. Si bien P&G se ha protegido de posibles impactos arancelarios fabricando el 90% de sus productos vendidos en EE. UU. en el país, la compañía aún enfrenta exposición por el 10% restante de los productos importados, y menos del 15% de estas importaciones provienen de China. La compañía continúa anticipando un impacto negativo en los costos de las materias primas de aproximadamente 200 millones de dólares después de impuestos para el año fiscal 2025, aunque ahora considera que el tipo de cambio representa un desafío ligeramente menor de lo previsto. En respuesta a estos desafíos, P&G redujo significativamente su pronóstico para el año completo. La compañía ahora espera un crecimiento orgánico de las ventas de aproximadamente el 2%, inferior a su pronóstico anterior del 3-5%. Se proyecta que las ganancias por acción (GPA) se sitúen entre $6,72 y $6,82, lo que representa un crecimiento del 2-4%, muy por debajo del pronóstico anterior del 5-7%. Este ajuste refleja lo que el director financiero, Andre Schulten, señaló en febrero, cuando advirtió sobre la desaceleración de los envíos a los minoristas y señaló los posibles riesgos para el cumplimiento de las previsiones de beneficios. La compañía también destacó los desafíos en los mercados internacionales, incluyendo un menor consumo en Asia y África, así como el sentimiento antioccidental que afecta las ventas en Oriente Medio. Los resultados de P&G indican que los consumidores se están volviendo más selectivos en sus decisiones de compra. Si bien la compañía comenzó el año con fuerza, superando por primera vez las ventas trimestrales en más de un año, impulsada por el volumen en lugar del aumento de precios, el último trimestre muestra una reversión de esta tendencia. El volumen orgánico estancado sugiere que los consumidores responden de forma diferente en las distintas categorías, continuando el gasto en artículos de cuidado personal, mientras que posiblemente reduzcan el gasto en artículos esenciales para el hogar. Además, el flujo de caja libre ajustado de la compañía, de 2.850 millones de dólares, fue significativamente inferior a los 3.690 millones de dólares previstos, lo que indica una posible presión sobre el capital circulante, ya que los minoristas gestionan el inventario con mayor cautela. Valoración de Procter & Gamble Procter & Gamble actualmente muestra métricas de valoración dispares en comparación con sus competidores en el sector de bienes de consumo. Con un precio de $163, P&G presenta un perfil de valoración relativamente equilibrado, con características tanto premium como de descuento, en comparación con sus competidores Unilever y Colgate-Palmolive. Valoración basada en múltiplos de Procter & Gamble Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Valoración por descuento de flujos de Procter & Gamble Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Precio de la acción de Procter & Gamble La acción de Procter & Gamble cotiza cerca de una zona que sirvió como fuerte soporte durante el año pasado y que anteriormente provocó reversiones. Los bajistas buscarán romper por debajo de los mínimos recientes en torno a los 156$ , mientras que los alcistas buscarán recuperar la media móvil simple (SMA) de 30 días en 166,82$. El RSI se encuentra en divergencia bajista con máximos decrecientes, y el MACD se está ajustando, lo que sugiere un posible cruce bajista. Fuente : Xstation5

