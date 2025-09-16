Informe de ventas minoristas de EE. UU. e IPC de Canadá

El calendario macroeconómico de hoy es bastante interesante. Entre las publicaciones más importantes del día se encuentran el informe de ventas minoristas de Estados Unidos, la producción industrial de Estados Unidos y el informe del IPC de Canadá. Las ventas minoristas podrían ser la publicación más importante del día. En el contexto de un mercado laboral debilitado, un menor consumo sería otra señal de desaceleración. Se espera un aumento intermensual. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Durante estas publicaciones, se espera una volatilidad elevada en los pares vinculados al dólar estadounidense y al dólar canadiense. Sin embargo, es probable que la reacción sea efímera, ya que los mercados esperan la decisión y la conferencia de prensa de la Fed de mañana. Calendario detallado del día: 11:00 AM, Zona Euro - Datos de Empleo: Salarios en la zona euro (T2): pronóstico 3,70% interanual; anterior 3,40% interanual; 10:00 AM BST, Zona Euro - Producción Industrial de julio: Producción Industrial: pronóstico 1,7% interanual; anterior 0,2% interanual;

Producción Industrial: pronóstico 0,4% intermensual; anterior -1,3% intermensual; 11:00 AM, Zona Euro - Sentimiento Económico ZEW de septiembre: Sentimiento Económico ZEW: pronóstico 20,3; anterior 25,1;

Condiciones Actuales ZEW: pronóstico -75,0; anterior -68,6; 14:00 PM, Alemania - Discurso del vicepresidente de German Buba, Buch 14:30 PM, Canadá - Datos de Inflación de agosto: IPC: pronóstico 0,0% intermensual; anterior 0,3% intermensual; IPC: pronóstico 2,0 % interanual; anterior 1,7 % interanual;

IPC subyacente: anterior 0,1 % intermensual;

IPC subyacente: anterior 2,6 % interanual;

IPC mediano: pronóstico 3,1 % interanual; anterior 3,1 % interanual;

IPC recortado: pronóstico 3,0 % interanual; anterior 3,0 % interanual; 14:30, Estados Unidos - Datos de ventas minoristas de agosto: Ventas minoristas: pronóstico 0,2 % intermensual; anterior 0,5 % intermensual;

Control minorista: pronóstico 0,4 % intermensual; anterior 0,5 % intermensual;

Ventas minoristas sin gasolina ni automóviles: anterior 0,2 % intermensual;

Ventas minoristas subyacentes: pronóstico 0,4 % intermensual; anterior 0,3 % intermensual;

Índice de precios de exportación: anterior 2,2 % interanual; Índice de Precios de Importación: pronóstico: -0,2 % intermensual; anterior: 0,4 % intermensual; 15:15, Estados Unidos - Producción industrial de agosto: Producción industrial: anterior: 1,43 % interanual;

Producción industrial: pronóstico: 0,0 % intermensual; anterior: -0,1 % intermensual;

Tasa de utilización de la capacidad: pronóstico: 77,4 %; anterior: 77,5 %; 15:15, Estados Unidos - Producción manufacturera de agosto: Pronóstico: 0,0 % intermensual; anterior: 0,0 % intermensual;

