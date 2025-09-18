Intel lidera las subidas del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 abre la sesión en positivo y avanza un 1% tras el anuncio de la bajada de tipos por parte de la Fed. Los nuevos anuncios de colaboración entre compañías tecnológicas del selectivo tecnológico americano ha impulsado al alza la cotización del sector relacionado con la inteligencia artificial.

Las acciones destacadas del Nasdaq 100

En la zona alcista del Nasdaq 100 encontramos el rendimiento positivo de Intel, que despunta un 24% tras los anuncios recientes con Nvidia. ASML (+5,4%), Micron (+4%), Palantir (+3,6%), Lululemon (+2,7%), MicroStrategy (+3,2%), Adobe (+1,5%) y Adobe (+1,4%) también cotizan en positivo. En la zona bajista, por su parte, las acciones más perjudicadas son Warner Bros (-1%), Starbucks (-0,6%) y Netflix (-0,04%).

En relación con las Siete Magníficas el rendimiento es muy positivo en su mayoría. Nvidia avanza un 2,8%, mientras que Tesla y Meta suben un 0,7%, Apple un 0,5% y Alphabet un 0,8%. Amazon, por su parte, cotiza prácticamente plana, con un leve avance del 0,1%, mientras que Microsoft cotiza en negativo, con una caída del 0,1%.

Sentimiento del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 muestra un sentimiento positivo en una jornada influido por el anuncio de los tipos de interés de Powell realizado ayer y por los datos de desempleo y del sector manufacturero presentados a lo largo de la tarde de hoy.

Fuente: Plataforma de XTB

Noticias del Nasdaq 100

Las acciones de Nvidia (NVDA.US) avanzan un 3% tras el acuerdo anunciado con Intel. Esta alianza marca un hecho histórico entre antiguos rivales en el que Nvidia ha anunciado una inversión de 5.000 millones de dólares en Intel adquiriendo acciones a 23,28 dólares, un descuento frente al cierre de ayer. Las compañías han acordado colaborar en el diseño de chips para ordenadores y centros de datos combinando los procesadores de Intel con la tecnología gráfica de Nvidia. Esta unión fortalece la posición estratégica de Estados Unidos en el sector de la inteligencia artificial. En este sentido, las acciones de Intel (INTC.US) avanzan otro 24%.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

