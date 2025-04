Intel vende parte de su negocio

Intel anunció hoy la venta del 51% de su negocio Altera a la firma de capital privado Silver Lake, lo que valora la unidad de chips programables en 8.750 millones de dólares. Tras esta noticia, las acciones de Intel subieron más de un 3% en la sesión previa a la apertura del mercado. El acuerdo proporciona a Intel la liquidez necesaria para reducir costes e invertir en convertirse en fabricante por contrato, a la vez que consolida a Altera como una entidad independiente centrada en soluciones de semiconductores FPGA. Intel conservará una participación del 49% en el negocio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Raghib Hussain, exmiembro de Marvell, sucederá a Sandra Rivera como CEO de Altera a partir del 5 de mayo de 2025. Se espera que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2025. Intel adquirió originalmente Altera por casi 17.000 millones de dólares en 2015. En el año fiscal 2024, Altera generó 1.540 millones de dólares en ingresos con una pérdida operativa según los PCGA de 615 millones de dólares, aunque registró un beneficio operativo no PCGA de 35 millones de dólares. Precio de las acciones de Intel Las acciones de Intel cotizan un 3,9% más alto en la preapertura del mercado, y los alcistas apuntan a una nueva prueba de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 21,73$.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.